Amaia Montero estalla en Twitter contra Malú: «Me ha llamado gorda»

De nuevo en Twitter y de nuevo por un posible malentendido o por decir (Malú) lo contrario de lo que quería expresar. Amaia Montero ha estallado en la red social contra la cantante y entrenadora de 'La Voz', al sentirse insultada, por llamarle «gorda».

Todo arranca en una entrevista a Malú hecha por 'El Español'. Según la pregunta reproducida, se pide la opinión de Malú sobre por qué se cuestiona a algunas cantantes por su peso o su ropa, y se pone como ejemplo a Amaia Montero, que en anteriores ocasiones sha hablado sobre este tema y sobre lo mal que lo ha pasado.

Malú, primero trata de eludir entrar en el jardín y desvía la atención al Reino Unido. A Adele nadie le cuestiona por esto, viene a decir. El periodista insiste y Malú se queja de «ese machismo de que la chica tiene que ser la perfecta, la guapa, la potente, la tal. Yo me he negado durante toda mi vida a ese tipo de canon, es que te destruye. Y lo de Amaia Montero me parece genial: ¿por qué Amaia tiene que estar delgada? ¿Por qué? ¿Por qué una cantante tiene que estar delgada? Que una modelo esté delgada puede formar parte de su trabajo. Tú lo que tienes que tener es bien la voz, bien la energía, bien las canciones, subirte al escenario y dejarte los cuernos. Eso es lo que tiene que hacer una artista. No estar muy delgada y muy mona y toda perfecta. Me irrita«.

Amaia Montero se siente insultada y ataca por Twitter. Su tuit, además, viene a decir que Malú es delgada pero no tan guapa. Y le llama «victoria secret» en lo que parece un tono despectivo.

