Hugo Duro celebra su gol ante el RCD Espanyol. EP

Valencia CF - Real Oviedo: a qué hora juegan y dónde ver por televisión el partido que cierra la jornada 7 de La Liga

Los de Corberán tienen la obligación de ganar para hacer bueno el punto de Cornellà

Mario Lahoz

Valencia

Sábado, 27 de septiembre 2025, 13:24

El Valencia CF se quedó a pocos segundos de conseguir la primera victoria a domicilio de la temporada. El conjunto dirigido por Carlos Corberán, a pesar de ir arriba en el marcador gran parte del encuentro, sufrió mucho ante el Espanyol que se postula, junto al Elche, como la revelación de La Liga en este inicio de curso.

En la última ocasión del encuentro, el testarazo de Puado igualó los goles de Hugo Duro y Danjuma para poner el 2-2 final en lo que supone el sexto empate consecutivo entre valencianistas y pericos.

Cierto es que el Valencia no ganó por un fallo de concentración en los instantes finales del choque, pero el triángulo defensivo formado por Julen Agirrezabala, Tàrrega y Diakhaby resistió todas las embestidas del Espanyol que finalizó el encuentro con 21 disparos, 10 de ellos entre los tres palos.

Esta jornada, el Real Oviedo visita Mestalla por primera vez en más de dos décadas. El conjunto dirigido por Paunovic cayó este jueves ante el FC Barcelona por 1-3 y ya suma cinco derrotas de los seis encuentros disputados.

Ante la falta de triunfos como visitante, el Valencia se aferra a Mestalla para conseguir tres puntos más en el casillero que le aúpen a los puestos de privilegio de la tabla.

El dato que invita al Valencia al optimismo contra los recién ascendidos

El dato que invita al Valencia al optimismo contra los recién ascendidos

Kempes: «Este Valencia ya está creyendo en sí mismo»

Kempes: «Este Valencia ya está creyendo en sí mismo»

La posible prima anticipada a Goldman Sachs si Peter Lim decide vender el club

La posible prima anticipada a Goldman Sachs si Peter Lim decide vender el club

Carlos Corberán tiene a la plantilla al completo a su disposición. Mientras que Veljko Paunovic pierede para la cita a Nacho Vidal, David Costas, Oviemuno Ejaria y a Álvaro Lemos, lesionado de larga duración.

Horario y dónde ver el partido por TV

El Valencia CF recibe al Real Oviedo este lunes 29 de septiembre en el partido que corresponde a la jornada 7 de La Liga EASPORTS. El choque se disputará en Mestalla a las 21:00 horas. DAZN emite el partido en directo a través de su plataforma. También puedes seguir el minuto a minuto a través de la web de LAS PROVINCIAS.

