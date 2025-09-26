El dato que invita al Valencia al optimismo contra los recién ascendidos

Tras el varapalo sufrido en forma de empate en la jornada intersemanal en el RCDE Stadium, el Valencia volverá esta semana a competir en ... Mestalla. Será el lunes a partir de las 21:00 horas frente al Real Oviedo, uno de los recién ascendidos a la categoría y que regresa a la élite dos décadas y media después.

Desde ese prisma, al menos estadísticamente y sin dar lugar a excesos de confianza, el conjunto valencianista puede estar tranquilo. A su favor, los precedentes recientes le amparan en este tipo de duelos. Porque ejerciendo como local, el Valencia CF ha sabido imponer su condición de favorito y de equipo histórico y únicamente ha perdido en una ocasión durante los últimos tres años.

Ese negativo precedente se remonta a la temporada 2023-24, cuando el Deportivo Alavés se impuso en una tarde negra, en la que no salía nada y en la que además se lesionó Jaume Doménech. Un solitario gol de Javi López decantó la balanza a favor de los babazorros para ganar al equipo por entonces aún dirigido por Rubén Baraja.

El resto de los ocho episodios en este tramo histórico se han saldado de forma favorable, al menos sin más derrotas en clave blanquinegra. Comenzando por el curso anterior, el Valencia obtuvo un balance de siete de nueve puntos posibles. Triunfos cosechados ante el Real Valladolid (2-1), Leganés (2-0) y tan solo el Espanyol fue capaz de rascar un empate (1-1).

Retrocediendo a la temporada 2023-24, en la que se dio ese revés ante el cuadro vitoriano, los otros dos enfrentamientos ante Las Palmas y Granada no supusieron excesivos apuros. Ambos se saldaron con victoria y por idéntico resultado: 1-0. Y pasando a la campaña 2022-23, también dos triunfos más celebrados contra Girona y Valladolid, mientras que el Almería fue capaz de poner más dificultades, con un empate a dos final reflejando en el electrónico.

Por contra, más oscuro fue el campeonato afrontado con Bordalás. Aquella vez en ninguna ocasión se certificaron los tres puntos. Pero de aquello hace ya cuatro años. Ahora el Valencia se ciñe al presente y quiere prolongar esos precedentes más contemporáneos con la misma dinámica y, de paso, seguir invicto frente a su afición en todos los compromisos oficiales disputados en Mestalla hasta la fecha en la temporada 2025-26.