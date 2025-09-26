Kempes: «Este Valencia ya está creyendo en sí mismo»

R. D. Viernes, 26 de septiembre 2025, 00:49 Comenta Compartir

Mario Alberto Kempes, la leyenda del Valencia, analiza cada semana la actualidad blanquinegra para LAS PROVINCIAS. «Como se han juntado los partidos hoy vamos a hablar de dos y hasta lo que se viene, porque realmente con el Athletic tuvo unos primeros 45 minutos que la verdad que yo me agarraba la cabeza porque las cosas no estaban saliendo bien, menos mal que el equipo vasco andaba muy errado y el Valencia se quedó a salvo, pero siempre hay la revolución que se arma o que se dice y el segundo tiempo el Valencia fue espectacular. No le tuvo miedo al partido, no le tuvo miedo al equipo del Athletic, no tuvo miedo a la gente, porque la gente te pide y vos cuando te piden vas, pero no, había que tener la cabeza fría, estuvo muy bien la defensa, perfecto en el segundo tiempo, se acertó adelante, perfecto, como sea, de cabeza, de rebote, como sean los goles son siempre bienvenidos».

«Y, bueno, apareció una cabeza salvadora de Santamaría y el partido 1 a 0 y ahí cambió todo porque el Valencia empezó a jugar, el Valencia empezó a gustarse a sí mismo y las cosas salieron con tres puntitos para casa, pero a los cuatro días teníamos que ir a Barcelona, jugaba con el Espanyol, un equipo que está funcionando bien en este comienzo de temporada, en casa se echó fuerte y tiene el mismo problema que el Valencia, llegan poco pero marcan goles y así resultó el partido, ida y vuelta, ida y vuelta, pero el Valencia fue muy inteligente, el Valencia hasta hubo momentos que se dio la pelota al Espanyol, que atacaba, pero el Valencia al contragolpe se hacía cada vez más peligroso».

«Me está gustando este Valencia, aunque no estamos para tirar papelitos al techo no, ni mucho menos, pero este Valencia ya está creyendo en sí mismo, ya está pensando que lo que hay no es que vaya a ser más que suficiente, pero de momento las cosas están funcionando. Dos a dos, otro puntito fuera de casa que es importante, y lo que se viene para el lunes, el Oviedo, equipo desde hace mucho tiempo recorriendo las partes bajas, no en la Primera División, pero son equipos peligrosos, ¿por qué? porque no tienen mucho que ganar, pero si tienen mucho que perder y por eso van a ganar con mucha precaución, así que yo creo que este Valencia, tal y como está haciendo las cosas, está haciendo bien, ha mejorado, sí, pero no nos volvamos locos, porque cuatro puntos en dos partidos es bueno, pero hay que pensar lo que se viene contra el Oviedo, y cuidadito, que las cosas van funcionando mejor de lo que yo pensé, tal y como venían rodando, esperemos que haya suerte y que se siga jugando de esta misma manera».