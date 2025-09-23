Corberán: «Los jugadores están jodidos porque han visto la victoria muy cerca»
El entrenador del Valencia lamenta haber encajado dos goles «a balón parado»
Valencia
Martes, 23 de septiembre 2025, 21:30
A la tercera... tampoco pudo ser la victoria. El Valencia de Carlos Corberán se quedó a las puertas de sumar tres valiosos puntos en ... el RCDE Stadium. Finalmente logró un empate, el primero lejos de Mestalla, ante una afición visitante que no podía creer que a su equipo se le esfumase la alegría justo antes del pitido final.
Así vio el partido Carlos Corberán:
«El equipo para mí ha estado cerca de conseguir tres puntos. Ha habido una primera media hora donde el equipo ha sido superior al Espanyol y ha logrado dominar el juego. En los últimos quince minutos hemos querido ser demasiado agresivos en defensa, nos hemos desubicado y nos han ganado la espalda. Ellos han conseguido ganarnos la espalda y generar ocasiones. En la segunda parte nos hemos ajustado un poco mejor mejor y llega el empate en una jugada a balón parado y me ha gustado la reacción nuestra. A partir de ahí juegan en casa, han jugado muy ofensivos, hemos tenido opciones de en alguna contra haber acabado alguna jugada. He visto a mi equipo resistir, mantenerse en los momentos de dificultad. Desafortunadamente hemos sufrido el empate en la última jugada y a balón parado otra vez»
Último minuto y medio de partido...
«Todo forma parte del juego, desde el segundo cero. En el fútbol nunca sabes qué acción va a cambiar un partido, para mí, cuando uno ha visto el partido puede ver qué ha pasado para corregirlo y cambiarlo pero con una falta dudosa y luego también hemos concedido dos goles a balón parado. Ese es el mensaje por encima de cualquier otra cosa, hay que dar un paso al igual que hemos hecho a nivel ofensivo»
¿Qué falta?
«Insistir cuando hacemos cosas buenas y resistir en los momentos de dificultad, fuera de casa aumentan los problemas. Tenemos que seguir creciendo, los jugadores están jodidos porque han sentido la victoria muy cerca»
¿Qué le decía a sus jugadores en la falta que dio paso al segundo gol?
«En función de la pierna, si es natural o a pierna cambiada, la línea tiene que cambiarse, creíamos que estábamos adelantados al principio, desde la altura correcta no hemos sabido defender la acción ni del primer ni del segundo remate y la consecuencia ha sido el gol y perder los tres puntos»
