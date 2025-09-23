Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Cupón Diario de la ONCE de este martes deja 500.000 euros de premio a un único afortunado
Carlos Corberán, atento al partido en el RCDE Stadium. EP

Corberán: «Los jugadores están jodidos porque han visto la victoria muy cerca»

El entrenador del Valencia lamenta haber encajado dos goles «a balón parado»

Lourdes Martí

Lourdes Martí

Valencia

Martes, 23 de septiembre 2025, 21:30

A la tercera... tampoco pudo ser la victoria. El Valencia de Carlos Corberán se quedó a las puertas de sumar tres valiosos puntos en ... el RCDE Stadium. Finalmente logró un empate, el primero lejos de Mestalla, ante una afición visitante que no podía creer que a su equipo se le esfumase la alegría justo antes del pitido final.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así cayó el cártel de droga del puerto de Valencia: ocho agentes infiltrados y siete alijos de cocaína «controlados»
  2. 2 Cae el cártel del puerto de Valencia en una macrooperación con 80 detenidos
  3. 3

    La Zona de Bajas Emisiones en Valencia, a dos meses de empezar a multar
  4. 4 La Policía Nacional detiene al hombre que mató a otro a tiros por una venganza pasional en Alaquàs
  5. 5 Un ciberataque ruso al Ayuntamiento de Valencia afecta al riego del Jardín del Turia
  6. 6 El BOE confirma: los propietarios pueden reclamar a la comunidad de vecinos los daños causados por las goteras
  7. 7 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  8. 8

    El futuro del Valencia: Chen muestra el camino a Lim
  9. 9

    Una patrulla vecinal en Alfarb detiene a un ladrón que ha cometido más de 100 robos
  10. 10 El sexto hombre más rico del mundo abandona BYD, el mayor fabricante de vehículos eléctricos del planeta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Corberán: «Los jugadores están jodidos porque han visto la victoria muy cerca»

Corberán: «Los jugadores están jodidos porque han visto la victoria muy cerca»