El Valencia sufre una acción que todavía no se había vivido en España El debutante José Luis Guzmán Mansilla aplica por primera vez en LaLiga la regla de los 8 segundos

Lourdes Martí Valencia Martes, 23 de septiembre 2025, 20:00

«¿Saque de esquina a favor del Espanyol?, ¿por qué?«. Esa es la pregunta que se hacían los aficionados del Valencia, y también del conjunto perico, cuando, al filo del descanso, José Luis Guzmán pitó córner en beneficio de los pericos.

El motivo de esta decisión se debe a que a partir de julio de 2025 entraron en vigor nuevas normas que se anunciaron en marzo de este mismo año y que en España no se había aplicado hasta ahora. Una de ellas es la de los ocho segundos. La norma decía anteriormente que si el portero retenía más de 6 segundos el balón, este debía ser amonestado con tarjeta amarilla y además se debería señalar un libre indirecto desde dentro del área, algo que en muy extrañas ocasiones se aplicaba.

Bajo la nueva regla, ese tiempo asciende hasta los 8 segundos, pero una vez pasado ese límite, el colegiado sancionará con córner, en lugar de ese libre indirecto tal y como ha hecho al entender que Julen Agirrezabala tuvo en su posesión el esférico durante ese tiempo.

Estas son el resto de las normas que afectan a sólo una regla tal y como publicó la IFAB The international football association board:

Regla 3. Los jugadores

Las competiciones tienen la opción de aplicar las pautas para la disposición de que solo el capitán pueda acercarse al árbitro.

Regla 5. El árbitro

Los árbitros usarán una señal para indicar la cuenta atrás de los últimos cinco segundos de la restricción de ocho segundos en los que los guardametas pueden controlar el balón con las manos o los brazos.

Regla 8. Inicio y reanudación del juego – Balón a tierra

Si, al detener el juego, el balón está:

en el área penal, el árbitro concederá un balón a tierra al guardameta del equipo defensor dentro de su área penal;

fuera del área penal, el árbitro concederá un balón a tierra a favor de un jugador del equipo que tenga la posesión o la haya ganado, siempre que el árbitro pueda determinarlo; en caso contrario, dejará caer el balón ante un jugador del equipo que lo tocó por última vez. El balón deberá tocar el suelo en el lugar en el que se encontraba cuando se detuvo el juego.

Regla 9. Balón en juego

Si, sin intención de interferir de forma antirreglamentaria, un miembro del cuerpo técnico, suplente, jugador sustituido o expulsado o jugador temporalmente fuera del terreno de juego toca un balón que está claramente a punto de salir del campo, la acción se sancionará con un tiro libre indirecto. No habrá sanción disciplinaria.

Regla 11. El fuera de juego

Cuando el guardameta lance el balón con la mano, se usará el último punto de contacto para determinar una posición de fuera de juego.

Regla 12. Faltas y conducta incorrecta

Se concederá un saque de esquina al equipo rival cuando el guardameta controle el balón con las manos o los brazos durante más de ocho segundos.

Regla 16. El saque de meta

Se incluye una referencia a otras Reglas en las que se describen situaciones que den lugar a un saque de meta.

Regla 17. El saque de esquina

Se incluye una referencia a otras Reglas en las que se describen situaciones que den lugar a un saque de esquina.

El saque se podrá efectuar desde el cuadrante de esquina más cercano al lugar que ocupaba el guardameta cuando se le sancionó.

Protocolo del VAR

Las competiciones tienen la opción de que el árbitro anuncie públicamente la decisión adoptada tras una revisión o una comprobación prolongada del VAR.