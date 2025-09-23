Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Pepelu festeja su gol contra el Getafe rodeado de alguno de sus compañeros. IVÁN ARLANDIS

Corberán busca «consistencia defensiva» con el regreso de Pepelu al once inicial

El entrenador de Cheste realiza rotaciones para intentar revertir la imagen de su equipo lejos de Mestalla

Lourdes Martí

Lourdes Martí

Valencia

Martes, 23 de septiembre 2025, 18:34

El Valencia vuelve a Barcelona. El equipo blanquinegro se enfrenta en la tarde del martes a las 19 horas al Espanyol (sigue el directo aquí) y lo hará con novedades respecto al choque del sábado ante el Athletic Club. Los siete puntos que suman los de Carlos Corberán esta temporada los ha logrado en Mestalla, lejos de casa, la imagen del equipo deja mucho que desear, a la sonrojante derrota en el Johan Cruyff se suma la derrota en el siempre complicado El Sadar de Osasuna.

Para intentar rascar algo en RCDE Stadium, Corberán ha dejado en el banquillo a Javi Guerra y a Dani Raba dejando paso a Pepelu junto a Santamaría en el doble pivote, el francés fue clave en la victoria ante los de Valverde, y Hugo Duro vuelve al once inicial en el ataque junto al siempre peligroso Danjuma.

Hace unas semanas, precisamente Corberán destacó la actitud de Pepelu, quien había perdido la titularidad tras un dubitativo arranque liguero. Tras el encuentro contra Osasuna, el entrenador de Cheste dedicó unas palabras al capitán de Dénia para poner en valor su trabajo durante los minutos de los que dispuso contra los rojillos: «La entrega de Pepelu se ha hecho notar muchísimo en el partido; ha ganado muchos duelos, ha tenido carreras de recuperación que me han encantado...».

Así ha explicado Corberán los cambios en la televisión derechos para emitir el partido: « Con Pepelu buscamos ganar consistencia defensiva en el centro del campo y, con Hugo, arriba, tener más llegada con dos».

Así pues el once inicial blanquinegro estará formado por Agirrezabala; Gayà, Diakhaby, Tárrega, Foulquier; Santamaría, Pepelu; Rioja, Diego López, Danjuma; y Hugo Duro.

Santamaría, héroe valencianista frente al Athletic Club. AFP

Por su parte, el Espanyol saldrá con Dmitrovic; Romero, Cabrera, Riedel, El Hilali; Pol Lozano, Pickel, Expósito; Dolan, Puado y Kike García.

 

