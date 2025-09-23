Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Aemet anuncia rachas muy fuertes de viento este miércoles y no descarta lluvias en Valencia

LaLiga EA Sports Jornada 6 M23/09 · Árbitro: José Luis Guzmán Mansilla

Escudo RCD Espanyol de Barcelona

Espanyol

19:00h.

0

-

1

Valencia

Escudo Valencia Club de Fútbol

Min. 18

  • Danjuma (14')

[ALTERNATIVE TEXT]

ESP

[ALTERNATIVE TEXT]

VAL

Gol! Min 14'

Gol de Danjuma

Hugo Duro, con el Valencia. VCF

En directo, RCD Espanyol - Valencia CF

Sigue el minuto a minuto del partido del equipo blanquinegro en su dura visita a Cornellà

Minuto a minuto

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Martes, 23 de septiembre 2025, 18:06

19:18

El gol del Valencia ha sido el premio justo a la forma en la que está afrontando el equipo de Corberán el inicio del partido. Sin los complejos que tuvo en el Johan Cruyff ante el Barcelona ni el juego timorato de El Sadar contra Osasuna.

19:15

Gran jugada por la derecha de Luis Rioja, cuyo centro remata con la derecha en el segundo palo Danjuma

19:14

14' Goooooooooool de Danjuma

19:11

10' Fuerte golpe entre Tárrega y Foulquier y los dos jugadores del Valencia necesitan asistencia médica en el césped. El peor parado ha sido el central de Aldaia

19:09

9' Primer remate del Valencia, que se marcha alto, por parte de Pepelu tras una internada por banda derecha de Foulquier

19:05

5' Edu Expósito sigue sangrando por la nariz de forma abundante tras un golpe con el codo de Diego López

19:02

1' Comienza el partido en Cornellá con susto para el Valencia, con una ocasión de gol de Kike García que salvó Agirrezabala pero que fue sancionada con fuera de juego

18:55

La cámaras de Movistar Plus se cuelan en el vestuario del Valencia en Cornellá y se escucha a Luis Rioja gritar «¡Tenemos que jugar con determinación!»

18:43

Carlos Corberán también comparece antes del partido en los micrófonos de Movistar Plus a pocos minutos antes de que comience el partido: «Tenemos que tener determinación y personalidad en el partido. Para competir hay que hacerlo desde el inicio al final, lo importante es tener entereza y saber manejar la situación. El Espanyol es un equipo con la salida de balón muy trabajada y luego tienen la opción de jugar con su delantero para que la baje. Tenemos que tener personalidad en un partido que nos va a exigir».

18:37

Manolo González, técnico del Espanyol, habla en Movistar Plus desde el vestuario: «Esperamos algunas cosas del Valencia y de ahí vienen los cambios. Han tenido dos contextos muy complicados fuera pero el Valencia es un equipo muy bien trabajado por su entrenador»

18:31

El Valencia lucirá por primera vez en partido oficial la segunda equipación, con camiseta y pantalón rojo

18:00

Novedades en el Espanyol

También hay cambios en el once 'perico', ya que entran Riedel y Pickel al once de Manolo González. El Espanyol mantiene su núcleo habitual, con Puado como hombre peligroso arriba junto a Kike García.

17:59

17:59

Javi Guerra, suplente

Sorprende la decisión de Carlos Corberán de dejar a Javi Guerra en el banquillo, por rotación y gestión de su cansancio. Regresa al once inicial Pepelu, tras dos partidos sin jugar. Arriba, la referencia será Hugo Duro. El resto, como siempre.

17:58

17:58

¡Hola!

Bienvenidos a esta retransmisión en directo del RCD Espanyol - Valencia CF, partido que comenzará a partir de las 19 horas. Ya conocemos las alineaciones iniciales de ambos equipos.

10:10

Alineación y estadísticas

José Manuel González Álvarez

4-2-3-1

Alineación

Marko Dmitrovic

portero

Omar El Hilali

defensa

Clemens Riedel

defensa

Leandro Cabrera

defensa

Carlos Romero

defensa

Pol Lozano

centrocampista

Edu Expósito

centrocampista

Tyrhys Dolan

centrocampista

Charles Pickel

centrocampista

Javi Puado

centrocampista

Kike García

Delantero

Carlos Corberán

4-4-2

Alineación

Julen Agirrezabala

portero

Dimitri Foulquier

defensa

César Tárrega

defensa

Mouctar Diakhaby

defensa

José Gayà

defensa

Luis Rioja

centrocampista

Baptiste Santamaría

centrocampista

José Luis García Vayá

centrocampista

Diego López

centrocampista

Arnaut Danjuma

Delantero

Hugo Duro

Delantero

Estadísticas

27,5%

VAL

ESP

72,5%

VAL

VAL

0 Goles 1
0 Remates a puerta 1
1 Remates fuera 2
0 Remates al palo 0
1 Asistencias 2
0 Faltas cometidas 2

