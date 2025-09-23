En directo, RCD Espanyol - Valencia CF

Secciones
LaLiga EA Sports Jornada 6 M23/09 · Árbitro: José Luis Guzmán Mansilla
Espanyol
19:00h.
0
-
1
Valencia
Min. 18
Danjuma (14')
ESP
VAL
Gol! Min 14'
Gol de Danjuma
Valencia
Martes, 23 de septiembre 2025, 18:06
19:18
El gol del Valencia ha sido el premio justo a la forma en la que está afrontando el equipo de Corberán el inicio del partido. Sin los complejos que tuvo en el Johan Cruyff ante el Barcelona ni el juego timorato de El Sadar contra Osasuna.
19:15
Gran jugada por la derecha de Luis Rioja, cuyo centro remata con la derecha en el segundo palo Danjuma
19:14
14' Goooooooooool de Danjuma
19:11
10' Fuerte golpe entre Tárrega y Foulquier y los dos jugadores del Valencia necesitan asistencia médica en el césped. El peor parado ha sido el central de Aldaia
19:09
9' Primer remate del Valencia, que se marcha alto, por parte de Pepelu tras una internada por banda derecha de Foulquier
19:05
5' Edu Expósito sigue sangrando por la nariz de forma abundante tras un golpe con el codo de Diego López
19:02
1' Comienza el partido en Cornellá con susto para el Valencia, con una ocasión de gol de Kike García que salvó Agirrezabala pero que fue sancionada con fuera de juego
18:55
La cámaras de Movistar Plus se cuelan en el vestuario del Valencia en Cornellá y se escucha a Luis Rioja gritar «¡Tenemos que jugar con determinación!»
18:43
Carlos Corberán también comparece antes del partido en los micrófonos de Movistar Plus a pocos minutos antes de que comience el partido: «Tenemos que tener determinación y personalidad en el partido. Para competir hay que hacerlo desde el inicio al final, lo importante es tener entereza y saber manejar la situación. El Espanyol es un equipo con la salida de balón muy trabajada y luego tienen la opción de jugar con su delantero para que la baje. Tenemos que tener personalidad en un partido que nos va a exigir».
18:37
Manolo González, técnico del Espanyol, habla en Movistar Plus desde el vestuario: «Esperamos algunas cosas del Valencia y de ahí vienen los cambios. Han tenido dos contextos muy complicados fuera pero el Valencia es un equipo muy bien trabajado por su entrenador»
18:31
El Valencia lucirá por primera vez en partido oficial la segunda equipación, con camiseta y pantalón rojo
18:00
También hay cambios en el once 'perico', ya que entran Riedel y Pickel al once de Manolo González. El Espanyol mantiene su núcleo habitual, con Puado como hombre peligroso arriba junto a Kike García.
17:59
📋 𝐉𝐚 𝐭𝐞𝐧𝐢𝐦 𝐚𝐥𝐢𝐧𝐞𝐚𝐜𝐢𝐨́!— RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) September 23, 2025
▶️ Aquest és l'onze de Manolo González.#EspanyolValencia#RCDEpic.twitter.com/HSe7AnXPRa
17:59
Sorprende la decisión de Carlos Corberán de dejar a Javi Guerra en el banquillo, por rotación y gestión de su cansancio. Regresa al once inicial Pepelu, tras dos partidos sin jugar. Arriba, la referencia será Hugo Duro. El resto, como siempre.
17:58
⚽ XI INICIAL 🆚 @RCDEspanyol#EspanyolValencia#ADNVCFpic.twitter.com/rL2YHW0rIK— Valencia CF (@valenciacf) September 23, 2025
17:58
Bienvenidos a esta retransmisión en directo del RCD Espanyol - Valencia CF, partido que comenzará a partir de las 19 horas. Ya conocemos las alineaciones iniciales de ambos equipos.
10:10
⚽️ DÍA DE PARTIDO ⚽️— Valencia CF (@valenciacf) September 23, 2025
🆚 @RCDEspanyol
🏟️ RCDE Stadium
⏰ 19:00 horas
💻 https://t.co/SCfDa1tufU
📻 92.6 FM (Valencia)
📝 Previa: https://t.co/g56l3xVUTT#EspanyolValencia#ADNVCFpic.twitter.com/AzliI3BM4m
José Manuel González Álvarez
4-2-3-1
Marko Dmitrovic
portero
Omar El Hilali
defensa
Clemens Riedel
defensa
Leandro Cabrera
defensa
Carlos Romero
defensa
Pol Lozano
centrocampista
Edu Expósito
centrocampista
Tyrhys Dolan
centrocampista
Charles Pickel
centrocampista
Javi Puado
centrocampista
Kike García
Delantero
Carlos Corberán
4-4-2
Julen Agirrezabala
portero
Dimitri Foulquier
defensa
César Tárrega
defensa
Mouctar Diakhaby
defensa
José Gayà
defensa
Luis Rioja
centrocampista
Baptiste Santamaría
centrocampista
José Luis García Vayá
centrocampista
Diego López
centrocampista
Arnaut Danjuma
Delantero
Hugo Duro
Delantero
27,5%
ESP
72,5%
VAL
|0
|Goles
|1
|0
|Remates a puerta
|1
|1
|Remates fuera
|2
|0
|Remates al palo
|0
|1
|Asistencias
|2
|0
|Faltas cometidas
|2
|
