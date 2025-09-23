En directo, RCD Espanyol - Valencia CF

18:43

Carlos Corberán también comparece antes del partido en los micrófonos de Movistar Plus a pocos minutos antes de que comience el partido: «Tenemos que tener determinación y personalidad en el partido. Para competir hay que hacerlo desde el inicio al final, lo importante es tener entereza y saber manejar la situación. El Espanyol es un equipo con la salida de balón muy trabajada y luego tienen la opción de jugar con su delantero para que la baje. Tenemos que tener personalidad en un partido que nos va a exigir».