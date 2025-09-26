El Valencia confirma la renovación de André Almeida

Continuidad asegurada para André Almeida. Ya de forma oficial. Entabladas las negociaciones al término del mercado estival de fichajes, todo ha fructificado para que siga ... compitiendo en Mestalla. Cuatro años más, hasta 2029, uno más del que inicialmente tenía, con una mejora contractual incluida.

El polivalente centrocampista luso disipa las dudas: sigue y quiere seguir en el Valencia. Escasas semanas atrás, su futuro era una incógnita. El Trabzonspor de Turquía hizo su aparición en escena y parecía dispuesto a abordar un traspaso para llevárselo. Finalmente no fue así.

André Almeida prolonga así su compromiso y vínculo con la entidad valencianista. Quiere dar un pasito más, coger los galones que se requieren y junto a Corberán volar más alto. Una confianza por ahora no manifestada sobre el campo, con apenas 32 minutos de juego entre dos jornadas ligueras en que hizo su aparición.

El futbolista, satisfecho con el acuerdo establecido, continúa así ligado al Valencia. Si nada lo impide, una estancia duradera, que allá por el año 2022 se inició cuando Layhoon Chan estaba todavía en la presidencia y en una clara apuesta y fuerte inversión por su fichaje, por alrededor de 7 millones de euros. Desde entonces, André Almeida ha computado casi un centenar de partidos oficiales -96 en total- en los que ha aportado cuatro goles y diez asistencias.