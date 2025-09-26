Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

André Almeida renueva con el Valencia. VCF

El Valencia confirma la renovación de André Almeida

El mediocentro portugués amplía su vinculación con el club de Mestalla hasta el año 2029, ya de forma oficial

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Viernes, 26 de septiembre 2025, 11:42

Continuidad asegurada para André Almeida. Ya de forma oficial. Entabladas las negociaciones al término del mercado estival de fichajes, todo ha fructificado para que siga ... compitiendo en Mestalla. Cuatro años más, hasta 2029, uno más del que inicialmente tenía, con una mejora contractual incluida.

