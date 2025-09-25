Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Tárrega salta por encima de Foulquier. EFE

César Tárrega: el hombre de acero

El central, salvo uno por sanción, ha jugado los 90 minutos completos de los últimos veintisiete partidos de Liga que ha disputado el Valencia

Juan Carlos Valldecabres

Juan Carlos Valldecabres

Valencia

Jueves, 25 de septiembre 2025, 00:50

Minuto 37. Con 0-1 en el marcador y el Valencia resistiendo como puede, el espanyolista Puado ve cómo su remate se va a colar ... en la portería de Agirrezabala. Apenas unos segundos después, Pickel tiene la misma percepción porque el balón vuela casi ya sobre la línea de gol. Con las ganas se quedaron. Uno con el pie y otro de cabeza. A los dos les frustró un gigante de 194 centímetros nacido en Alaquás y criado Aldaia que hace apenas dos años estaba pateándose los campos de césped artificial con el filial, que ahora es el capitán cuando no está Gayà y que sabe que tiene un físico envidiable al que mima a diario. Es un meticuloso extremo, que cada tarde en casa dedica sus minutos a ese entrenamiento invisible que por ahora le mantiene alejado de lesiones. No sólo fortalece su cuerpo y su mente sino que cumple a rajatabla con al calidad del sueño y con ese plan individualizado que le proporcionan los nutricionistas. César Tárrega Requeni va camino de pulverizar todos los registros de participación. Desde que llegó Carlos Corberán al banquillo del Valencia se podría decir que este hombre de acero se ha convertido en un jugador con un combustible infinito para el que no existen palabras como descanso o rotaciones. Al menos en Liga lo ha jugado todo. Pero no sólo esta temporada ha estado sobre el terreno de juego los noventa y pico minutos que han durado los seis partidos disputados, es que la se estira desde la campaña pasada.

