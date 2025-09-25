César Tárrega: el hombre de acero

Minuto 37. Con 0-1 en el marcador y el Valencia resistiendo como puede, el espanyolista Puado ve cómo su remate se va a colar ... en la portería de Agirrezabala. Apenas unos segundos después, Pickel tiene la misma percepción porque el balón vuela casi ya sobre la línea de gol. Con las ganas se quedaron. Uno con el pie y otro de cabeza. A los dos les frustró un gigante de 194 centímetros nacido en Alaquás y criado Aldaia que hace apenas dos años estaba pateándose los campos de césped artificial con el filial, que ahora es el capitán cuando no está Gayà y que sabe que tiene un físico envidiable al que mima a diario. Es un meticuloso extremo, que cada tarde en casa dedica sus minutos a ese entrenamiento invisible que por ahora le mantiene alejado de lesiones. No sólo fortalece su cuerpo y su mente sino que cumple a rajatabla con al calidad del sueño y con ese plan individualizado que le proporcionan los nutricionistas. César Tárrega Requeni va camino de pulverizar todos los registros de participación. Desde que llegó Carlos Corberán al banquillo del Valencia se podría decir que este hombre de acero se ha convertido en un jugador con un combustible infinito para el que no existen palabras como descanso o rotaciones. Al menos en Liga lo ha jugado todo. Pero no sólo esta temporada ha estado sobre el terreno de juego los noventa y pico minutos que han durado los seis partidos disputados, es que la se estira desde la campaña pasada.

En este curso, sólo otros dos jugadores del Valencia pueden presumir de la misma condición que Tárrega ( 26-2-2002) y cada uno con unas circunstancias diferentes. En ese pack premium están Agirrezabala y Foulquier. Un cambio de un portero es poco menos que imposible salvo que tenga que causar baja por sanción o lesión. Lo de Foulquier en cambio es un tema a tratar con algo de profundidad porque lo cierto es que el lateral tiene situaciones a lo largo de los partidos en los que deja algunas dudas. Eso sí, cuenta con toda la confianza del entrenador, que además fue decisivo a la hora de forzar su renovación. La otra opción viable es la de Thierry y el portugués necesita ir cogiendo ritmo. De momento siempre ha coincidido con Foulquier.

Similar a ese caso es la convivencia actual en el centro de la defensa, pero con Tárrega como protagonista principal. La alineación es César y otro. Primero fue Copete, luego Diakhaby, después tanto uno como el otro con esa defensa de tres que hizo aguas por los cuatro costados contra el Barcelona y ahora vuelve a ser Diakhaby con el de Aldaia. Uno no cambia, los otros dos van entrando y saliendo –Copete se ha colocado el tercero en la lista– y a quien le toca ver el tetris desde el banquillo es a Comert, inédito hasta el momento.

Tárrega vive, se puede decir así y pese a que el Valencia sólo ha mantenido la portería a cero en dos ocasiones, un momento dulce en lo que a su carrera profesional se refiere. En verano se cerró la renovación de contrato hasta esa mítica fecha para Valencia de 2030 –por aquello del Mundial y el Nou Mestalla– y ahora puede presumir de un historial breve en la primera plantilla blanquinegra pero cargado de minutos. De los últimos veintisiete partidos de Liga (ahí están incluidos los seis de este curso), el valenciano lo ha jugado todo de principio a fin y sólo se perdió uno, el de Las Palmas porque estuvo sancionado al cumplir ciclo. Esa espectacular racha empezó precisamente en el encuentro contra el Real Madrid, el día que debutó Corberán en el Valencia. Pero es que anteriormente y salvo la suplencia del día del Alavés, también había sido titular en todos los partidos (14) de los cuales completó los 90 minutos en trece de ellos. Espectacular.

Tárrega es según las estadísticas un defensor más solvente que la temporada pasada. La 2024-25 la cerró con un promedio de 1,65 faltas por partido, cifra que ahora ha rebajado a 1 tan solo. Su tarjeta de presentación la completa el haber salido airoso del 58,14% de los duelos en los que participa y las 15 recuperaciones que ha sumado hasta la fecha. Todo empezó con esos 16 partidos –13 de ellos completos– con el Valladolid.