Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet lanza la previsión del fin de semana en la Comunitat con probables tormentas el domingo
Vinícius, en el Ciutat de València. EP

LaLiga recoge que parte de la afición del Levante le cantó «tonto, tonto» a Vinícius

El informe de incidencias también asegura que la grada visitante del Real Madrid coreó un «Pedro Sánchez, hijo de puta»

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Viernes, 26 de septiembre 2025, 17:40

LaLiga remite cada semana un escrito de denuncia al Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y a la Comisión Antiviolencia ... con aquellos cánticos que se producen en los encuentros de fútbol que inciten a la violencia o tengan un contenido insultante o intolerante. Estos cánticos aparecen recogidos como comportamientos prohibidos y por tanto sancionables, tanto en el Código de Disciplina Deportiva de la RFEF como en la Legislación contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Viola a una niña tras subirla a su furgoneta en Xirivella y lo confiesa 17 años después
  2. 2

    Guía para que no te multen en la Zona de Bajas Emisiones de Valencia
  3. 3 El juez prorroga las detenciones del cártel del Puerto de Valencia y 24 arrestados ya están en libertad
  4. 4 La Policía interviene lingotes de oro, diamantes, armas de fuego y 53 vehículos de lujo al cártel del puerto de Valencia
  5. 5 Los policías infiltrados en el cártel del puerto de Valencia recibieron tres encargos para rescatar alijos de cocaína
  6. 6 La llegada del ex-huracán Gabrielle a la península pone en alerta a la Comunitat en los próximos días
  7. 7

    El mejor horno de Valencia: «El secreto para un buen pan es la paciencia»
  8. 8

    Los primeros pisos turísticos de Valencia se reinventan tras la moratoria de Catalá
  9. 9

    El Gobierno frena el plan de Mazón para elegir Castellano o Valenciano en la selectividad
  10. 10 Las semifinales de la Supercopa Endesa 2025 se podrán ver gratis y en abierto por televisión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias LaLiga recoge que parte de la afición del Levante le cantó «tonto, tonto» a Vinícius

LaLiga recoge que parte de la afición del Levante le cantó «tonto, tonto» a Vinícius