LaLiga recoge que parte de la afición del Levante le cantó «tonto, tonto» a Vinícius

LaLiga remite cada semana un escrito de denuncia al Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y a la Comisión Antiviolencia ... con aquellos cánticos que se producen en los encuentros de fútbol que inciten a la violencia o tengan un contenido insultante o intolerante. Estos cánticos aparecen recogidos como comportamientos prohibidos y por tanto sancionables, tanto en el Código de Disciplina Deportiva de la RFEF como en la Legislación contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

LaLiga recoge los reportes, sugerencias o requerimientos de los aficionados que acudan a los partidos, con el fin de contribuir a la lucha contra la violencia en los estadios. Además, desde hace años, LaLiga solicita más competencias para poder luchar contra esta lacra. Es por ello que en esta última sexta jornada, durante el partido disputado en el Ciutat de València entre Levante y Real Madrid, y de acuerdo a la información aportada por el director de partido, una vez analizada la información y los oportunos documentos gráficos y audiovisuales del mencionado partido, LaLiga hace constar los siguientes cuatro hechos.

«En el minuto 38 de partido, un grupo de aficionados locales ubicados en diferentes sectores del estadio entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 10 segundos el cántico «Tonto, tonto', dirigido presuntamente al jugador visitante Vinicius». Un cántico que ya desató polémica en su día en Mestalla, cuando el jugador y el Real Madrid entendieron que le estaban llamando «mono, mono».

«En el minuto 41 de partido, un grupo de aficionados locales ubicados en diferentes sectores del estadio entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 10 segundos el cántico «burro, burro', dirigido presuntamente al árbitro principal», un cántico habitualmente escuchado en el Ciutat cuando el público entiende que el colegiado se equivoca en alguna decisión, motivo por el cuál le dedican dicho cántico.

Y finalmente, se repite el cántico a Vinícius. «En el minuto 91 de partido, un grupo de aficionados locales ubicados en diferentes sectores del estadio entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 10 segundos el cántico «Tonto, tonto', dirigido presuntamente al jugador visitante Vinicius». Misma explicación.

No obstante, la afición visitante del Real Madrid también tiene hechos recogidos por el informe. «En el minuto 70 de partido, un grupo de aficionados visitantes ubicados en el córner entre Gol Alboraya y Grada Lateral entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 5 segundos el cántico 'Pedro Sánchez, hijo de puta'». El presidente del Gobierno también recibió lo suyo.