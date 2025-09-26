La posible prima anticipada a Goldman Sachs si Peter Lim decide vender el club

El Espanyol, con el que el Valencia se acaba de enfrentar sobre el terreno de juego, tiene la particularidad de haber entrado en una estrategia ... que empiezan a probar algunos clubes europeos y es la de la multipropiedad. El chino Chen Yansheng ha vendido este verano parte de sus acciones a un fondo norteamericano, una clara muestra de su predisposición a preparar su salida definitiva del club pese a que meses antes había dicho públicamente que no iba a plantear este tipo de cambio. En Valencia, si de algo se habla en los últimos años, es de la posibilidad de que Peter Lim esté preparando también la venta del club. Y más ahora que el Nou Mestalla ha vuelto a arrancar, aunque sea en marcha corta.

Curiosamente, en la misma semana en la que Valencia y Espanyol se han visto las caras se ha conocido la implicación de Peter Lim en la operación diseñada por el club de Mestalla con Goldman Sachs para el macro préstamo con el que pagar la reanudación y finalización de las obras del estadio de Cortes Valencianas.

Los inversores, según la información de Tribuna Deportiva, podrían reclamar una prima de amortización anticipada del 101% en el supuesto de que Lim decidiera vender más del 50% de sus acciones en el Valencia (actualmente posee el 92% del capital social). En ese hipotético caso, que obligaría al club a poner un dinero que lógicamente no tiene ya que va íntegramente destinado al futuro estadio, Meriton estaría forzado, según esta teoría, previo a una venta de la mayoría a obtener el visto bueno de los propietarios de los bonos.

De confirmarse esas condiciones, que el Valencia no ha querido formalmente entrar a comentar, Lim volvería a estar en un escenario un tanto enrevesado si su verdadera intención es desligarse de manera definitiva o parcial del club (como se trató en su momento con la vía del Príncipe de Johor).

Hay que recordar que con Caixabank, el empresario singapurense tenía un hándicap importante. El banco, en el momento de la compra de acciones a la Fundación en 2014, le hizo una quita de 61 millones a cambio eso sí, de que hasta 2026 el propietario no pudiera deshacerse del 51% de las acciones del Valencia. La resolución de ese préstamo que se ha producido en el momento de la firma con Goldman Sachs se ha hecho meses antes de llegar al plazo marcado por la entidad bancaria. Lim tenía desde ese momento las manos libres para decir adiós al club de Mestalla.

Aún así, la sombra de la salida de Meriton no se apaga pese a que los pronunciamientos de Kiat van en sentido de permanencia. Y no se apagan desde el mismo momento en el que Layhoon abrió la posibilidad cuando decidió no usar su famosa respuesta de que Lim no iba a vender el club. En su lugar, optó esta vez por invitar a que le preguntaran por esta posibilidad a Kiat y añadió además de que si la propuesta fuera buena Peter Lim no tendría inconveniente en estudiarla.