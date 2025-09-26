Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una de las muchas manifestaciones de protesta de los aficionados del Valencia. IVÁN ARLANDIS

La posible prima anticipada a Goldman Sachs si Peter Lim decide vender el club

Con el nuevo préstamo, el empresario se había liberado de la condición impuesta por Caixabank de permanencia para la quita de 61 millones

J. A.

Viernes, 26 de septiembre 2025, 01:20

El Espanyol, con el que el Valencia se acaba de enfrentar sobre el terreno de juego, tiene la particularidad de haber entrado en una estrategia ... que empiezan a probar algunos clubes europeos y es la de la multipropiedad. El chino Chen Yansheng ha vendido este verano parte de sus acciones a un fondo norteamericano, una clara muestra de su predisposición a preparar su salida definitiva del club pese a que meses antes había dicho públicamente que no iba a plantear este tipo de cambio. En Valencia, si de algo se habla en los últimos años, es de la posibilidad de que Peter Lim esté preparando también la venta del club. Y más ahora que el Nou Mestalla ha vuelto a arrancar, aunque sea en marcha corta.

