Rayo Vallecano - Valencia CF: horario, día, alineaciones probables y dónde y cómo ver el partido en directo por televisión Los valencianistas visitan Vallecas con el objetivo de sumar la primera victoria a domicilio

Mario Lahoz Valencia Sábado, 29 de noviembre 2025, 12:41

El Valencia CF volvió a saborear la victoria en derbi de la ciudad frente al Levante. Una genialidad de Hugo Duro desequilibró un partido entre dos equipos que reflejaron sobre el césped la necesidad de victoria que tenían. El conjunto de Corberán alargó las buenas sensaciones del partido ante el Betis y consiguió tres puntos muy importantes para alejarse de la zona roja de la clasificación.

Con el impulso que otorga ganar un derbi, los valencianistas se desplazan hasta la capital de España para enfrentarse al Rayo Vallecano. El conjunto franjirrojo es uno de los más fuertes en su casa. De hecho, el Sevilla es el único equipo que ha conseguido salir de Vallecas con los tres puntos tras el primer tercio de liga disputado.

Los muchachos de Iñigo Pérez han arrancado la temporada con algún que otro titubeo. A pesar de conseguir rascar dos empates a los transatlánticos del fútbol español, el equipo franjirrojo pasa por un momento complicado.

En el encuentro del curso pasado, ambos equipos salieron de Vallecas con un punto. Cesar Tárrega marcó en propia meta para los locales y Umar Sadiq consiguio anotar el empate definitivo.

Horario y dónde ver el partido por TV

El Valencia Cf visita al Rayo Vallecano este lunes 1 de diciembre en el partido correspondiente a la jornada 14 de La Liga EA Sports. El encuentro se disputará a las 21:00 horas en el estadio de Vallecas. El partido se puede seguir en directo por televisión a traves de Movistar + La Liga. También puedes seguir el minuto a minuto a través de la web de LAS PROVINCIAS.

Alineaciones probables

- Rayo Vallecano: Batalla - Ratiu - Lejeune - Mendy - Pep Chavarría - Unai López - Valentín - Fran Pérez - Álvaro García - De Frutos - Alemao.

- Valencia: Julen - Thierry - Tarrega - Copete - Gaya - Javi Guerra - Pepelu - Almeida - Diego López - Danjuma - Hugo Duro o Lucas Beltrán.