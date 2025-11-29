Rubiales: «Valencia es una ciudad increíble y si no está en el Mundial sería desastroso» El expresidente de la Federación Española de Fútbol se moja sobre la candidatura del Nou Mestalla de cara a la Copa del Mundo de 2030

Marc Escribano Valencia Sábado, 29 de noviembre 2025, 11:23 Comenta Compartir

Luis Rubiales es un personaje que siempre que habla, deja titulares. Y precisamente no es una persona que hable poco. El expresidente de la Federación Española de Fútbol (FEF), está el foco mediático reciente tras recibir una agresión en la puesta de largo de su libro en el que repasa los acontecimientos que precipitaron su salida de la presidencia de la Federación, en lo que él considera una conspiración contra su persona a raíz de la crisis del beso a Jenni Hermoso. El exdirectivo acudió este viernes al programa 'La Banda' de À Punt, en el que habló de múltiples temas de actualidad además de, por supuesto, su libro.

Preguntado por la candidatura de la ciudad de Valencia y del Nou Mestalla para ser sede del Mundial 2030 que España albergará junto a Portugal y Marruecos, Rubiales fue sincero y directo: «Valencia es la tercera en población... Y en casi todo está en el podio o muy cerca. Es una ciudad increíble, y si no está, sería desastroso. Y luego hay otras ciudades que pueden no estar y tienen que entenderlo. Hay cinco o seis ciudades que tienen que estar sí o sí, y Valencia es una». Es decir, comparte también la opinión del presidente de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana (FFCV), Salvador Gomar.

Pero también tuvo tiempo de hablar del Valencia como club, del cual tuvo que explicar aquellos polémicos audios filtrados en los que criticaba a la entidad. «No tengo animadversión ni al Valencia ni a nadie. Cuando cualquier equipo de España gana o se clasifica a competición europea, he estado. Pero soy muy del Levante, que está esa rivalidad sana, porque cuando jugábamos contra el Valencia teníamos esa cosa dentro del campo. Recuerdo por ejemplo con el Guaje Villa, de los pocos que hemos ganado, porque el Valencia era un equipo mejor que nosotros...», dijo Rubiales en la televisión pública valenciana, siendo interrumpido y repreguntado por aquellos audios: «Una cosa es hablar del club y otra del equipo y la afición, vamos a ver. Hay que contextualizar que una cosa es la afición, los jugadores, el equipo y lo deportivo. Y otra cuestión es que en ese momento recibimos una denuncia y se utilizaba a un club tan grande para otros intereses, y esa es la realidad».

📺 #LaBanda



🤔 Serà València seu del Mundial❓



🗣️ @LuisRubiales_17: "Si no està València, seria desastrós; és una de les ciutats que ah d'estar sí o sí"



👀 Seguix el programa en directe👇



▶️ https://t.co/aND6EfgkBX pic.twitter.com/sHRxsjLZl4 — À Punt Esports (@apuntesports) November 28, 2025

Sobre la denuncia del Valencia en el que se reclamaba dinero por el cobro de la primera Supercopa que se jugó en Arabia Saudí, Rubiales explicó su versión. «El Valencia estaba jugando el juego que quería Javier Tebas, porque Peter Lim estaba al servicio de Tebas. De verdad, ¿es que no conocéis la situación del Valencia, como para saber que en aquel momento interesaba que uno de los cuatro equipos nos denunciara? Y fue el Valencia. Sabían perfectamente y jugó esa baza por la amistad o la cercanía, lo que fuera, y la perdieron en los juzgados. Se hizo pasando los controles jurídicos y era una competición nacional, que estos mismos clubes que se quejaban, nos pedían que la quitáramos porque se jugaba a doble partido. Creo que hemos creado un modelo fructífero y espectacular, el torneo corto de clubes más importante del mundo», señalaba Rubiales.

Es más, el exdirectivo ahondó todavía más en aquella trama. «Todo el mundo tiene derecho a sentirse agraviado e ir a los juzgados, pero fueron y hay una firmeza total en que está bien hecho y se hizo bien. El Valencia tomó ese camino y se le guardó ese dinero. El Valencia es un club con una situación histórica de haber competido de haber competido hasta por ganar Champions, y aquellos años que llegaba a las finales, tenía veinte clubes que cobraban mucho más que él. Porque hay un baremo. Y ahí no denunció. Porque incluso antes de que se sepa quién va a ganar, hay unos baremos por pinchazos televisivos y por currículum histórico. Y el nuestro fue una copia casi idéntica al de la Champions, había seis niveles y el Valencia estaba en el tercero. De veinte equipos, era el tercero o el cuarto, y tenía dieciséis debajo que también podían quejarse de, ¿por qué yo gano menos?», sentenció.