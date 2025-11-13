Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un accidente provoca cinco kilómetros de atasco en la Pista de Silla hacia Alicante

Un hombre intenta agredir a Luis Rubiales en la presentación de su libro

El agresor, que fue desalojado, lanzó un par de huevos que el expresidente de la FEF logró esquivar

Javier Varela

Javier Varela

Jueves, 13 de noviembre 2025, 19:32

Comenta

Luis Rubiales ha presentado este jueves por la tarde en Madrid su nuevo libro, 'Matar a Rubiales', en el que repasa los acontecimientos que precipitaron su salida de la presidencia de la Federación Española de Fútbol.

En el acto se ha producido un desagradable altercado cuando un hombre ha irrumpido en la sala en la que se llevaba a cabo el acto y ha lanzado huevos a Luis Rubailes. Mientras el expresidente de la Federación Española de Fútbol (FEF) y su editor iniciaban el acto, un hombre adulto con una capucha se ha colado en la sala al grito de «no se preocupan, no pasa nada» y le ha lanzado huevos.

El expresidente de la FEF evitó el impacto y se fue hacia él, pero el agresor fue desalojado del lugar de la presentación y, tras unos momentos de desconcierto, Rubiales ha continuado con el acto. Antes de tomar de nevo la palabra, Rubiales ha pedido que se tomen los datos del hombre que le ha tirado los huevos para «la correspondiente denuncia» ante la Policía.

«Me he asustado mucho»

Tras el intento de agresión, Rubiales señaló que «después de lo que ha pasado, tengo que contarlo. No sabía lo que tenía en la mano este señor y he visto a una mujer embarazada, la mujer de mi amigo Paco, justo donde estaba él, y he pensado en los niños. Me he asustado mucho». «A mí que me tiren huevos la verdad es que me da igual. En este país no sé qué porcentaje hay de gente que me tiraría huevos, y otros flores porque soy uno de los pocos que se atreve a contar la verdad, ese es el motivo del libro», añadió.

Poco después aseguró que «estoy fuerte, muy bien. A mí estos cobardes no me importan lo más mínimo». El expresidente, más tranquilo, confesó que «se demuestran con estas acciones quienes son los intolerantes» y celebró el recibimiento que está teniendo el libro porque «eso es que la gente empieza a no creerse las noticias falsas».

Junto a Rubiales, además del editor del libro Gonzalo Sichar, además de algunos de sus antiguos colaboradores, como Andreu Camps y Tomás González

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un niño de dos años atragantado con un fruto seco en Valencia
  2. 2 El precio del aceite de oliva virgen extra desde el 12 de noviembre
  3. 3

    Cómo viven los valencianos de la lista Forbes
  4. 4 Los cuatro médicos especialistas mejor valorados de la Comunitat Valenciana en 2025
  5. 5 Luto en el mundo de las Fallas por la muerte de la fallera mayor de Pintor Goya
  6. 6 Dani Martín emite un comunicado tras sus polémicas palabras en Valencia: «El cúmulo de torpezas con las que a la gente le gusta levantarse»
  7. 7 Un mercado medieval gratuito a pocos kilómetros de Valencia llega este fin de semana
  8. 8 Cuando Valencia decidió mirar por fin al mar
  9. 9

    Las tres discotecas valencianas que pelearán por convertirse en la mejor del mundo la próxima semana
  10. 10

    De gran mirador de Valencia a mamotreto para skaters

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Un hombre intenta agredir a Luis Rubiales en la presentación de su libro

Un hombre intenta agredir a Luis Rubiales en la presentación de su libro