Salvador Gomar, presidente de la FFCV, en una imagen de archivo. De San Bernardo

Gomar, sobre el Nou Mestalla: «Si hay estadio, hay Mundial, estoy seguro»

El presidente de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana confía en que la ciudad todavía tiene opciones de ser sede en 2030

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Jueves, 27 de noviembre 2025, 12:16

Comenta

Salvador Gomar, presidente de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana, fue protagonista durante un acto previo a la gran final de la Nations ... League femenina que se disputa en Madrid, con el enfrentamiento a doble partido entre España y Alemania. En él, se hablaron de muchos temas relacionados con el fútbol, entre ellos, el Mundial de 2030, y ahí, el representante valenciano, lo tuvo claro.

