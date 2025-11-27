Gomar, sobre el Nou Mestalla: «Si hay estadio, hay Mundial, estoy seguro»

Salvador Gomar, presidente de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana, fue protagonista durante un acto previo a la gran final de la Nations ... League femenina que se disputa en Madrid, con el enfrentamiento a doble partido entre España y Alemania. En él, se hablaron de muchos temas relacionados con el fútbol, entre ellos, el Mundial de 2030, y ahí, el representante valenciano, lo tuvo claro.

«El Nou Mestalla será uno de los mejores estadios del Mundial 2030. Estoy seguro que en los próximos meses se verá mucho avance. Si hay estadio, hay Mundial, de eso estoy seguro», señalaba un muy seguro Gomar, que ha sido uno de los dirigentes que más seguro ha estado siempre de que, pese a que el Valencia llegó tarde al 'deadline' y se quedó fuera del proyecto inicial de las sedes para albergar la Copa del Mundo que España acogerá junto a Portugal y Marruecos, aún hay oportunidades para entrar si hay modificaciones.

«Es lo que hace unos meses decíamos, ese compromiso del Valencia de realizar la obra y no se veía nada porque es evidente que estaban trabajando en otros talleres. Hemos visto que las vigas vienen por carretera y también es una satisfacción, ver que el campo avanza y yo creo que en un mes o mes y medio veremos esos avances ya más físicamente», añadió Gomar, comentando las noticias recientes de la llegada de las vigas del Nou Mestalla, que ultima su finalización, programada para 2027, es decir, tres años antes de la disputa del famoso Mundial.

En la última reunión de la Federación con la FIFA sobre la Copa del Mundo, el Nou Mestalla no estaba todavía sobre la mesa, al igual que el Estadio de Balaídos de Vigo, que es el otro candidato que está en la recámara por si alguna otra sede falla y se cae a última hora, o con la esperanza de que se puedan ampliar el número de sedes y repartir más los partidos. «No nos preocupa porque yo sabía que iba a haber una reunión entre las sedes. A Málaga la han incluido, por ejemplo, y Málaga no ha asistido. Es decir, es una reunión simplemente para cotejar documentación y ver si esa documentación faltaba por firmar algún papel o esa documentación para saber cómo iban los trabajos. Yo creo que hubiera sido una falta de respeto llamar a Valencia o a Vigo, en este caso, cuando todavía no son sedes», sentenció Gomar al respecto.