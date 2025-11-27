Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Las vigas del Nou Mestalla fueron transportadas por carretera desde Galicia hasta Valencia. VCF

Así se fabrican los pilares de la cubierta del Nou Mestalla: 40 toneladas que vienen por carretera desde Galicia

Horta Coslada, la empresa que diseña las vigas explica algunas de las claves de esta nueva fase de construcción del estadio del Valencia

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Jueves, 27 de noviembre 2025, 13:22

Comenta

El Nou Mestalla está, desde luego, en una nueva fase de la finalización de su construcción con la llegada de las piezas y los elementos clave de su estructura, como los pilares que soportarán la cubierta del futuro estadio del Valencia, que está programado para ser estrenado en 2027, lo que hace que la Federación todavía lo considere como opción para ser sede del Mundial de 2030.

Es por ello que la empresa Horta Coslada, líder en diseño, fabricación, ingeniería y montaje que elabora piezas como los pilares, la base de los pilares, las torres de escalera o el anillo estructural del Nou Mestalla, bajo las indicaciones de FCC Construcción, ha explicado en un vídeo difundido por el propio club blanquinegro algunas de las claves de esta nueva fase de construcción del estadio de las Cortes Valencianas.

«Estamos en el taller de Horta Coslada en Arteixo (Galicia), es uno de los talleres principales de la empresa, donde estamos desarrollando el proyecto para el Valencia. Estamos fabricando la estructura principal del Nou Mestalla, que se compone de pilares y de anillos de compresión. Los pilares son 50 piezas de unos 37-38 metros de largo, pesan entre 25 y 40 toneladas. El anillo de compresión son 50 piezas también, cajones de unos 15 a 17 metros de largo y unas 40 toneladas. Estos pilares sustentan el anillo de compresión que será la estructura principal de la cubierta del estadio», relata Ricardo Rodríguez, 'product manager' de Horta Coslada, sobre un proceso que involucra en el día a día a 70 personas entre caldereros y soldadores y que se extenderá hasta el verano de 2026.

«Para nosotros el nuevo proyecto del Nou Mestalla es una obra singular, muy importante para nosotros, dado que tenemos mucha experiencia en este tipo de proyectos», añade Rodríguez, mientras el Valencia muestra imágenes de cómo se llevó a cabo el traslado de los pilares que sostendrán la cubierta del estadio, un proceso que dura dos o tres días para cada trayecto debido a las dificultades que supone mover una estructura de esas dimensiones.

