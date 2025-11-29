El divertido test de valenciano de Luis Rioja: «Me gusta mucho cuando mis compañeros usan el 'nano'»

Marc Escribano Valencia Sábado, 29 de noviembre 2025, 12:02 Comenta Compartir

Luis Rioja es uno de los futbolistas más queridos por la afición del Valencia, debido a su constante entrega y sacrificio sobre el césped de Mestalla. El extremo andaluz ha renovado su contrato recientemente con el club hasta 2027, y en una entrevista a los medios de la entidad blanquinegra, ha asegurado que está «muy feliz». «La verdad que muy contento de estar un año más con todos vosotros, con esta grandísima afición y con este gran club y vestuario que hemos creado. Era algo que quería y deseaba, y espero que esa confianza la pueda devolver. Cuando un jugador renueva o tiene tanto deseo de seguir le das valor a todo, y para mí hay algo muy importante que es el día a día y venir feliz a hacer tu trabajo. Me quedaban unos partidos y se especulaba, pero el club habló conmigo y me transmitió la idea de que el año fuera fijo, y eso habla muy bien de ellos. Intentaré devolver esa confianza con trabajo y dejándomelo todo para que las cosas salgan adelante y con la mejor de las predisposiciones para que este proyecto salga adelante», dice Rioja.

Pero no queda ahí. El Valencia le propone en esta entrevista un pequeño test rápido para ver cuánto sabe de las cosas típicas valencianas. Para Rioja, su lugar favorito de la ciudad es el Oceanogràfic. «Por mi niña», justifica el jugador hablando de su hija. Y por supuesto, su comida típica valenciana preferida, es la paella. «La verdad es que me habían hablado mucho de ella, pero me ha sorprendido», asegura el extremo andaluz, que también fue preguntado por las Fallas: «Son muy bonitas. Además me sorprendió mucho cuando estuvimos en el Ayuntamiento y es algo que espero poder repetir este año». Porque claro, para Rioja, su acto favorito de las Fallas, está claro: «La mascletà. Me sorprendió mucho».

No obstante, la mejor confesión que deja Rioja es su palabra valenciana favorita, y no es ni 'Amunt', ni 'cremaet' ni 'xe que bo'. «Me gusta mucho la manera en la que los compañeros utilizan el 'nano'. Yo uso 'porri', que es como aquí el 'nano'. Al final es algo que cariñosamente nos decimos los amigos allí en el pueblo y yo lo digo más de lo común. Pero es como 'porrita', en una forma abreviada de eso», asegura el jugador andaluz, recientemente renovado hasta 2027.

Rioja se siente muy a gusto en Valencia y eso ha ayudado a la decisión. «Ya no solo lo que rodea al Valencia, sino también la ciudad. He tenido la gran suerte de rodearme de grandísimas personas, que me hacen fácil el día a día, fuera de lo que son entrenamientos y mi día a día en la Ciudad Deportiva, también en mi vida personal. Mi mujer la veo feliz al igual que mi hija. Vamos a por mi segunda hija y no hay mejor manera que tenerla aquí en esta gran ciudad porque nos hace sentir como en casa. Es algo muy bonito y especial que pueda sentir ese cariño de tanta gente», sentencia el jugador blanquinegro.