Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz repunta este viernes con la nueva tarifa: las horas prohibitivas para utilizar los electrodomésticos
Luis Rioja y Ron Gourlay sosteniendo la camiseta que confirma su renovación Valencia CF

El Valencia CF anuncia la renovación de Luis Rioja hasta 2027

El futbolista tenía la opción de continuar su vinculación con el equipo si llegaba a disputar cierto número de partidos, pero el conjunto ché se ha adelantado a estos acontecimientos

Adrián Cambra

Valencia

Jueves, 27 de noviembre 2025, 19:33

Comenta

El Valencia anunció este jueves noche la renovación de uno de los pesos pesados del equipo: Luis Rioja. El jugador sevillano llegó en verano de ... 2024 procedente del Alavés en un traspaso que llegó a los 1,2 millones de euros, convirtiéndose en el segundo movimiento más caro del conjunto ché en la pasada temporada, solo superado por Sadiq. El veterano jugador, de 32 años, ha alargado así su estancia en la ciudad con una extensión de un año más, hasta 2027.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Viola a una mujer en una parada de metro de Valencia tras seguirla al salir de una discoteca
  2. 2 Esta es la factura de la comida de Mazón y Vilaplana en El Ventorro el día de la dana
  3. 3 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  4. 4 Un conductor ebrio provoca un accidente con cinco heridos en Valencia al chocar contra un autobús de la EMT
  5. 5 Valencia se congela: el municipio que ha dormido a -9,8 grados este jueves
  6. 6 Un vecino se niega a pagar la derrama de la caldera aprobada por la comunidad porque no usa la calefacción y la justicia le obliga porque es una mejora del edificio
  7. 7

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  8. 8

    Valencia se queda sin vuelos a Galicia en verano y el Camino de Santiago peligra para 7.300 peregrinos
  9. 9 Un roce con la bici en un pub irlandés de Valencia acaba en una tentativa de homicidio
  10. 10 Una mujer de 42 años, herida al ser atropellada por un autobús de la EMT en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Valencia CF anuncia la renovación de Luis Rioja hasta 2027

El Valencia CF anuncia la renovación de Luis Rioja hasta 2027