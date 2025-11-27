El Valencia CF anuncia la renovación de Luis Rioja hasta 2027

El Valencia anunció este jueves noche la renovación de uno de los pesos pesados del equipo: Luis Rioja. El jugador sevillano llegó en verano de ... 2024 procedente del Alavés en un traspaso que llegó a los 1,2 millones de euros, convirtiéndose en el segundo movimiento más caro del conjunto ché en la pasada temporada, solo superado por Sadiq. El veterano jugador, de 32 años, ha alargado así su estancia en la ciudad con una extensión de un año más, hasta 2027.

Esta renovación se hubiera dado igualmente gracias a una cláusula automática que el jugador tenía estipulada en su contrato por disputar un determinado número de partidos, pero aún a pesar de existir esta condición, el equipo ché ha querido realizar esta operación antes de que esta se cumpliera.

Se trata del quinto jugador con más minutos de la plantilla, además de acumular un total de 6 goles y 6 asistencias en 49 partidos. Pero es sobre todo su veteranía la que lo ha convertido en una pieza clave en el esquema de Corberán y en el vestuario. El andaluz es un referente del equipo, con una polivalencia en el campo que hace que aporte tanto en ataque como en defensa, ayudando así a los laterales. Todo esto ha contribuido a su explosión de rendimiento.

Esta renovación se da tras una serie de buenos partidos, en los que Rioja consiguió rascar un valioso punto ante el Betis en Mestalla y también revolucionó el derbi ante el Levante.