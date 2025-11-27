El trío de Gourlay para reflotar al Valencia: quiénes son Hans Gillhaus, Lisandro Isei y Patacchiola

Ron Gourlay tenía decidido que el Valencia CF necesitaba cambios en su estructura deportiva y Peter Lim ha accedido a incorporar a tres hombres que serán los encargados de proponer nombres para la confección de la plantilla 'che' ... . De su buen ojo, y también del gasto que autorice el propietario, dependerán los fichajes de la entidad.

Porque de sobra es conocido que en Valencia el principal problema que han tenido muchos directores deportivos ha sido la intromisión de Lim en su labor. Con Gourlay al mando, da la sensación que algo ha cambiado y el singapurés ha accedido a que el CEO sea quien se encargue de la planificación deportiva.

Para ello, la entidad anunció este martes «la puesta en marcha de una nueva estructura deportiva con el objetivo de impulsar el crecimiento deportivo y la mejora competitiva a lo largo de las próximas temporadas». Según explican, el nombramiento de Lisandro Isei, Hans Gillhaus y Andrés Zamora Patacchiola «consolidará una estructura moderna y cohesionada y potenciará al Valencia CF con un modelo que contará con los estándares organizativos de los clubes más competitivos del fútbol europeo».

🦇 𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝒆𝒔𝒕𝒓𝒖𝒄𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒅𝒆𝒑𝒐𝒓𝒕𝒊𝒗𝒂 𝒅𝒆𝒍 #VCF:



➡️ Director de Captación y Scouting: Lisandro Isei



➡️ Jefe de Scouting para Europa: Hans Gillhaus



Lisandro Isei

Lisandro Isei ha sido nombrado como Director de Captación y Scouting, después de coincidir con Gourlay en el Al-Ahli de la Saudi Pro League. También ha trabajado como Head of Analytics & Technical Scouting en el Charlotte FC de los Estados Unidos y como scout para distintos clubes europeos como el Willem II y el FC Dordrecht.

Su historia es la de alguien que cumplió su pasión de niño, tal y como desveló en una entrevista para los medios del Charlotte FC de Estados Unidos: «Empecé a ojear a una edad muy joven. Tenía unos 12 años cuando empecé a prestar especial atención a las diferencias entre jugadores mediocres, buenos jugadores, muy buenos jugadores y cracks mundiales. Recuerdo escribir informes durante mis clases. ¿Te imaginas la cara de la profesora de biología cuando veía una alineación de jugadores sub-23 en vez de una representación gráfica de la polinización de las plantas?».

Esa afición la centró en el famoso videojuego Football Manager, al que dedicó horas y horas, hasta que comenzó su carrera en el FC Dordrecht. Galeno (50 millones), Enzo Millot (30 millones), Valentin Atangana (25 millones), Matheus Gonçalves (9 millones) o Matteo Dams (9 millones) fueron algunos de sus fichajes más destacados en Arabia. Pero en Valencia tendrá que ajustarse a un presupuesto que nada tiene que ver. Y ahí es donde deberá sacar toda su magia. Su habilidad con los idiomas (habla 7) le ayudará.

Hans Gillhaus

Hans Gillhaus será el Jefe de Scouting para Europa y ha trabajado como ojeador en el PSV Eindovhen, el Chelsea y el Arsenal. También ha sido scout internacional en la Atalanta. Su puesto con mayor responsabilidad ha sido el de director técnico del Zulte Waregem de Bélgica y coordinador de la red de scouting europea del Sunderland FC.

Gillhaus es un exfutbolista que desarrolló gran parte de su carrera en Holanda. Su trabajo será rastrear ligas europeas y captar jóvenes talentos que puedan llegar a bajo coste. Su conocimiento de la Eredivisie de Holanda o la Belgian Pro League podría poner sobre la mesa opciones interesantes de estas competiciones.

Andrés Zamora Patacchiola

El argentino Patacchiola es el escogido por Gourlay para que el Valencia rastree el mercado sudamericano, donde en este siglo han llegado opciones que ofrecieron buen rendimiento como Jonas Gonçalves, Aimar, Banega o De Paul.

Ha sido Head Scout de San Lorenzo de Almagro, Scout para Sudamérica para el AVS Futebol de Portugal y, recientemente, scout del primer equipo del Olympique de Marsella para Sudamérica.