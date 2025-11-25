Gourlay ya tiene recambio para Corona en la dirección deportiva del Valencia
El CEO de fútbol del club elige a Lisandro Isei, Hans Gillhaus y Andrés Zamora Patacchiola para la captación de futbolistas
Valencia
Martes, 25 de noviembre 2025, 20:40
El Valencia CF anuncia la puesta en marcha de una nueva estructura deportiva con el objetivo de impulsar el crecimiento deportivo y la mejora competitiva ... a lo largo de las próximas temporadas.
Con efecto inmediato, el club incorpora bajo la dirección de Ron Gourlay, CEO de Fútbol, a tres profesionales cuya experiencia, conocimiento, contactos y especialización reforzarán la planificación deportiva del primer equipo y de la Academia VCF.
Estos nombramientos consolidarán una estructura moderna y cohesionada y potenciarán al Valencia CF con un modelo que contará con los estándares organizativos de los clubes más competitivos del fútbol europeo:
-Director de Captación y Scouting: Lisandro Isei. Anteriormente fue Director de Scouting en el Al-Ahli de la Saudi Pro League, donde coincidió con Ron Gourlay. Hasta su llegada al club había trabajado como Head of Analytics & Technical Scouting en el Charlotte FC de los Estados Unidos y como scout para distintos clubes europeos como el Willem II y el FC Dordrecht.
-Jefe de Scouting para Europa: Hans Gillhaus. Ha trabajado previamente como scout en el PSV Eindhoven, donde fue campeón de la Copa de Europa en su etapa como futbolista, y en el Chelsea FC y Arsenal FC, además de scout internacional para la Atalanta BC. Además, ha sido director técnico del Zulte Waregem de Bélgica y coordinador de la red de scouting europea del Sunderland FC.
-Jefe de Scouting para Sudamérica: Andrés Zamora Patacchiola. Previamente fue Head Scout de San Lorenzo de Almagro, Scout para Sudamérica para el AVS Futebol de Portugal y, recientemente, First Team Scout del Olympique de Marsella para Sudamérica.
La incorporación de los tres perfiles buscan responder a los retos que plantea el mercado de fichajes a nivel nacional e internacional, y combinará el análisis de datos con el trabajo de mercado sobre el terreno.
