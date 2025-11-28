El momento dulce de Fran Pérez antes de enfrentarse al Valencia

En lo que supuso la última ventana del mercado de fichajes, de Mestalla marchó uno de los jugadores que escasos años atrás había irrumpido de ... forma destacada con el Valencia CF, pero que no tuvo continuidad. A diferencia de otros que sí se han asentado, Fran Pérez pasó por una campaña y media de más sombras que luces y precipitó una marcha del club antes de lo que hubiera pensado. Su destino fue Vallecas, a cambio de un traspaso que aportó alrededor de un millón de euros.

Vestido de franjirrojo, el polivalente extremo vuelve a sacar su mejor sonrisa. Con el Rayo Vallecano ha recuperado su esencia. Si bien no es habitual en la titularidad por la alta competencia debido a jugadores de un perfil similar como Isi Palazón, Álvaro García o el internacional De Frutos, el exvalencianista dispone de un alto reparto de minutos, gracias también a que su club compite en la Conference League.

Es ahí precisamente donde el jugador de 23 años volvió a dejar anoche su huella como goleador. Ante el Slovan Bratislava anotó su segunda diana en la competición continental, pese a que no pudo evitar la derrota de los madrileños delante de su público. «Marcar en Conference es una sensación única. Estoy en un sueño, no quiero que se acabe nunca, quiero jugar toda mi carrera cada cuatro días. Es una sensación muy bonita jugar en Europa, muy diferente a Copa y Liga», aludió el jugador al concluir el encuentro.

Con esta, Fran Pérez ya ha logrado rubricar un total de seis dianas. La de anoche, fue la segunda en Conference League. Pero además marcó otro gol al Barça en Liga y un hat-trick en el primer duelo de la Copa del Rey. Por ello, el próximo lunes (21 horas) el atacante valenciano afrontará con especial énfasis el reencuentro con el Valencia, lo que supone el primero tras su salida y llegando en un momento más que dulce para el futbolista, que tratará de incrementar sus registros.