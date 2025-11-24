La afición valencianista no podrá estar presente en Vallecas
El club ha comunicado que actualmente el Rayo Vallecano no dispone de una zona habilitada para el público visitante
Valencia
Lunes, 24 de noviembre 2025, 14:53
Malas noticias para todo aquel aficionado que tuviera la voluntad de acompañar al Valencia CF en el próximo partido de liga en Vallecas. Los ... seguidores valencianistas tendrán que rehusar a este hecho, al menos en lo que supone una representación en masa.
Tal y como ha confirmado el club mediante un comunicado oficial, el Valencia no dispone de entradas de público visitante para su siguiente partido. En una decisión que se ha transmitido a través del Rayo Vallecano y también por parte de LaLiga, se informa de que el estadio no cuenta actualmente con una zona habilitada conforme a la normativa vigente para el sector visitante.
Es por esta razón que de cara a la siguiente jornada a domicilio, que se disputará en la noche del próximo lunes (21:00 horas), el desplazamiento a la capital que normalmente deja ver un amplio número de aficionados blanquinegros no se podrá repetir.
La única alternativa será la adquisición de alguna de las localidades disponibles en otras zonas del estadio de Vallecas, si bien sería entremezclados con el resto de la hinchada local. Un hecho que ha generado descontento por parte del público del Valencia, aunque a lo largo de la presente temporada ya ha contado con más precedentes y no se debe a un caso excepcional debido al estado de las infraestructuras.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión