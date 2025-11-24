Las dos importantes bajas del Rayo Vallecano para jugar contra el Valencia Tras la última jornada saldada con empate en Oviedo, el equipo franjirrojo no podrá contar con Isi Palazón ni Pathé Ciss por sanción

Aunque todavía queda toda una semana por delante y se sigue saboreando la victoria en el derbi, gracias a una obra de arte en forma de chilena de Hugo Duro, el Valencia CF no pierde la perspectiva del calendario inmediato. Lo hace a sabiendas de que le toca pasar por Vallecas, uno de los estadios poco propicios en el presente siglo, si bien ha sabido sacar provecho en alguna de sus visitas. Además con buenas noticias para los intereses valencianistas, ya que su rival no podrá contar con dos jugadores importantes en sus esquemas.

Tanto Isi Palazón como Pathé Ciss causarán baja la noche del próximo lunes y no podrán estar presentes ante el Valencia. Los dos jugadores fueron los grandes perjudicados del partido en el Carlos Tartiere, en el que no pudieron obtener más que un empate tras casi una parte jugando con superioridad numérica. Isi, uno de los emblemas del plantel del equipo del sur de Madrid, además de fallar un penalti a favor vio la quinta tarjeta amarilla de la temporada. Por esta razón, cumple ciclo de amonestaciones y deberá presenciar los avances de la siguiente jornada desde la grada. Así, el Valencia evita uno de los quebraderos de cabeza de los últimos años, ya que con su destreza desde segunda línea ha endosado dos goles.

Quien también causará baja será Pathé Ciss. En el epílogo del partido y previo al lanzamiento de un córner, el carácter caliente del centrocampista senegalés y los momentos de tensión que entonces se respiraban le llevaron a perder los papales con un defensa del Oviedo. Ciss asestó un manotazo, el árbitro lo cazó y le mostró la tarjeta roja, por lo que al menos se perderá una jornada de liga.

Junto a estos dos protagonistas y a expensas de las evoluciones durante los próximos días, el Rayo Vallecano también cuenta a fecha de hoy con las ausencias por lesión de Abdul Mumin, Diego Méndez, Pedro Díaz, Randy Nteka y 'Pacha' Espino.