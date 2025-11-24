Alberto Marí se estrena como goleador con el Mirandés El delantero cedido por el Valencia rubricó su primer gol como jabato, aunque no remedia el mal momento del conjunto de Anduva

Eric Martín Valencia Lunes, 24 de noviembre 2025, 11:31 Comenta Compartir

Anduva es tierra de oportunidades. Es ese trampolín que muchos futbolistas suelen usar, tanto los más jóvenes que buscan instaurarse en el fútbol profesional como aquellos que por otras circunstancias físicas traviesan un momento poco propicio. Por ello, dentro de la filosofía del club burgalés, tanto el Mirandés como el Valencia CF están tratando de beneficiarse mutuamente de la proyección de varios jugadores, entre los que se encuentra Alberto Marí.

El delantero formado en la Academia VCF anoche pudo revivir la cara más bonita del fútbol. Tras tiempo rondándolo, certificó su primer gol como jabato. Alberto Marí partió como titular en La Rosaleda y fue el autor del primer gol en clave rojilla, para posibilitar una reacción que posteriormente llevó al Mirandés al empate. Ese tanto fue la culminación de una acción algo embarullada dentro del área, pero donde el ariete resolvió de manera eficaz. No obstante, la contienda concluyó con una derrota, ya que el Málaga venció en la última acción del tiempo de añadido y dejó un sabor agridulce para el valencianista.

Esta diana anotada por Alberto Marí es un primer premio a la constancia. Tras el cambio de entrenador, se ha consolidado como titular en LaLiga Hypermotion. Si bien no ha completado ninguna de las jornadas, sí ha partido en el once inicial en las seis últimas semanas, para así avanzar en el objetivo de disputar el máximo número de minutos posibles y recuperar sensaciones de cara a un posible regreso a Mestalla.

Él es la cara de la moneda. La cruz en clave valencianista la protagonizó el otro de los cedidos, Pablo López. El centrocampista sufrió una lesión de gravedad el pasado 17 de octubre, debido a una rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Esto le impedirá jugar más esta temporada.