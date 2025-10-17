Una grave lesión afecta al valencianista Pablo López El futbolista cedido al Mirandés sufre una rotura completa del ligamento cruzado anterior y se perderá el resto de la temporada

Las palabras rotura del ligamento cruzado anterior son las que más teme un deportista. Causan absoluto pavor, pero por desgracia están a la orden del día y los futbolistas suelen ser víctimas de ella. El último afectado ha sido Pablo López, jugador que pertenece al Valencia CF.

El extremo murciano, actualmente a préstamo en las filas del CD Mirandés, ha caído en el dique seco. Los peores presagios se han confirmado y el jugador sufre esta grave lesión, en forma de una rotura completa intravaina del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, sufrida en días recientes con su nuevo equipo.

De esta forma, Pablo López pasará por quirófano en próximas jornadas para después someterse a un largo periodo de recuperación, que le hará perderse la totalidad de la temporada. Lo que se prometía como un año feliz y de reivindicación para el canterano valencianista, aunque también cumplió un ciclo en las filas del Levante, ahora pasa a ser una pesadilla y no podrá demostrar su valía de momento en esta categoría de plata, donde se buscaba que tuviera mayor rodaje de minutos.

El Valencia CF, tras conocerse la noticia donde el parte médico confirmaba la rotura del LCA, también se ha pronunciado en sus redes sociales oficiales y ha lanzado un mensaje de ánimo al futbolista, deseándole una pronta recuperación.