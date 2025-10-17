Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Valencia empezará a multar en la Zona de Bajas Emisiones a partir del 1 de diciembre
Pablo López, con la camiseta del Mirandés. Avelino Gómez

Una grave lesión afecta al valencianista Pablo López

El futbolista cedido al Mirandés sufre una rotura completa del ligamento cruzado anterior y se perderá el resto de la temporada

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Viernes, 17 de octubre 2025, 13:09

Comenta

Las palabras rotura del ligamento cruzado anterior son las que más teme un deportista. Causan absoluto pavor, pero por desgracia están a la orden del día y los futbolistas suelen ser víctimas de ella. El último afectado ha sido Pablo López, jugador que pertenece al Valencia CF.

El extremo murciano, actualmente a préstamo en las filas del CD Mirandés, ha caído en el dique seco. Los peores presagios se han confirmado y el jugador sufre esta grave lesión, en forma de una rotura completa intravaina del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, sufrida en días recientes con su nuevo equipo.

De esta forma, Pablo López pasará por quirófano en próximas jornadas para después someterse a un largo periodo de recuperación, que le hará perderse la totalidad de la temporada. Lo que se prometía como un año feliz y de reivindicación para el canterano valencianista, aunque también cumplió un ciclo en las filas del Levante, ahora pasa a ser una pesadilla y no podrá demostrar su valía de momento en esta categoría de plata, donde se buscaba que tuviera mayor rodaje de minutos.

El Valencia CF, tras conocerse la noticia donde el parte médico confirmaba la rotura del LCA, también se ha pronunciado en sus redes sociales oficiales y ha lanzado un mensaje de ánimo al futbolista, deseándole una pronta recuperación.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet activa una doble alerta para este viernes en la Comunitat por tormentas con granizo y señala dónde caerán
  2. 2 El precio de la gasolina se hunde y el diésel ya se vende a 98 céntimos en España
  3. 3 El precio del aceite de oliva virgen extra desde el 16 de octubre
  4. 4 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  5. 5

    La Agencia Tributaria sigue la pista de la compra del edificio de Correos de Valencia
  6. 6 «El dinero me encanta; me voy a gastar el millón con mucha alegría»
  7. 7 A la caza del ladrón en la montaña de Gaibiel
  8. 8

    La red de narcos del puerto de Valencia blanqueaba dinero con inversiones inmobiliarias y préstamos privados
  9. 9

    Valencia, en el radar de la marca china BYD
  10. 10

    Los bomberos, cuando recibieron la orden de vigilar el Poyo: «Bueno, si queréis justificar un poco el trabajo...»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Una grave lesión afecta al valencianista Pablo López

Una grave lesión afecta al valencianista Pablo López