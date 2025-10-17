La desventura de Kluivert como seleccionador El exfutbolista del Valencia y Barça dirigía actualmente a la selección de Indonesia, pero ha durado menos de un año en el cargo

Mencionar simplemente el nombre de Patrick Kluivert te lleva a momentos de añoranza. El neerlandés deleitó a principios de siglo en LaLiga. Principalmente lo hizo con el Barça, en un equipo formado por Rivaldo y compañía y que dejó célebres encuentros contra el Valencia CF, donde los de Mestalla amargaron más de una y de dos noches. Años más tarde, esta pasaría a ser su casa. Fue solo durante un campaña, pero en 2006-07 defendió los colores blanquinegros. Ahora, ya fuera de los terrenos de juego desde hace diecisiete años, ha tomado el camino de los banquillos.

Este nuevo ciclo profesional de Kluivert no está saliendo cómo él hubiese deseado. No todo el mundo está destinado a una función así, a pesar de sus éxitos vestidos de corto. Primero, tras una previa formación en La Masía como asistente, en 2023 se enroló con el Adana Demirspor y apenas medio año después fue cesado.

Tras un año de inactividad, aún dio un salto mayor para dirigir partidos internacionales, al frente de Indonesia. Y con la selección asiática ha vivido una auténtica desventura. Si el 8 de enero iniciaba este 2025 con los mejores deseos, en la jornada de ayer firmó su finiquito. Tras apenas ocho partidos dirigidos, Kluivert ha sido cesado del puesto.

Los malos resultados y la mala aclimatación a este fútbol de numerosos futbolistas nacionalizados, muchos de ellos desde Países Bajos al igual que Kluiver, han precipitado la decisión. Apenas tres victorias, un empate y cuatro derrotas y sin opciones de clasificarse para el próximo Mundial es el balance obtenido a lo largo de estos diez meses que ha ocupado el puesto como seleccionador indonesio.

Un hecho sin vuelta atrás y sobre el que el propio Kluivert se ha expresado a través de las redes sociales. «Aunque estoy profundamente decepcionado y arrepentido de no haber llegado al Mundial, siempre estaré orgulloso de lo que construimos juntos. Quiero agradecer a la afición, a los jugadores, a mi cuerpo técnico y al Sr. Erick Thohir por este viaje inolvidable. Gracias», expresaba en una publicación. Ahora Patrick Kluivert espera nuevos retos profesionales y seguirá el avance de sus hijos, como el del también exvalencianista Justin Kluivert.