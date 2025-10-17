Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El exterior de Mestalla, desde la Avenida de Aragón, en una imagen de archivo. Irene Marsilla

Mestalla, la parcela más jugosa de Valencia

El terreno que se vende por 150 millones cuenta con una ubicación «súper prémium» única en la ciudad. El emplazamiento tiene uso terciario para zona comercial y residencial para viviendas, que tendrían un valor medio superior al medio millón

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Viernes, 17 de octubre 2025, 00:24



El Valencia ya no va de farol y habla públicamente de que el terreno en el que se erige Mestalla está a la venta. ... La parcela que se encuentra entre la Avenida de Suecia y la Avenida de Aragón, flanqueada por la calle Doctor Juan Reglá y la calle Artes Gráficas, tiene una superfície superior a los 90.000 metros cuadrados, según esgrime el club blanquinegro en el comunicado en el que anunció que la firma CBRE se encargará de encontrar el futuro comprador del que muchos consideran el terreno más jugoso y aprovechable de Valencia.

