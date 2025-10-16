Fenwick: «El Nou Mestalla es como un niño nacido en 2006, se paró y ahora se va a graduar en la universidad» El arquitecto responsable de la obra del futuro estadio del Valencia broma con una metáfora sobre la construcción del coliseo de las Cortes Valencianas

Marc Escribano Valencia Jueves, 16 de octubre 2025, 13:14 Comenta Compartir

El arquitecto Mark Fenwick, uno de los responsables de la construcción del Nou Mestalla, habló recientemente del futuro de la obra del estadio del Valencia, que está proyectada para verla finalizada, por fin, en 2027. Así lo explicó en su intervención en el World Football Summit (WFS) celebrado esta semana en Madrid: «El Nou Mestalla empezó en 2006. Han pasado 20 años. El niño nació, luego se paró y ahora se va a graduar en la universidad. A ver ahora si la acaba. Es un proyecto que ha pasado por muchos presidentes, pero ya estamos en obra y va para adelante y va a ser un estadio top», dijo el arquitecto entre chascarrillos y metáforas.

Para Fenwick, el Nou Mestalla debe ser una sede del Mundial 2030 que albergará España junto a Portugal y Marruecos. Algo que, a día de hoy, no está confirmado ni certificado, ya que la ciudad se quedó inicialmente fuera de plazo para presentar su candidatura, pero tanto la RFEF como su presidente Rafael Louzán han hablado reiteradamente de la posibilidad de incluir a Valencia a última hora cuando el Nou Mestalla esté construido. «De los estadios del Mundial creemos que debe estar Valencia, un estadio de 70.000 personas, realmente tiene que estar. Vamos a empujar para que esté», señaló Fenwick en el WFS, aunque para ello primero el club tendrá que vender el terreno del actual y viejo Mestalla.

«Nuestro reto es transformar los estadios a un nuevo mundo. Hoy en día los estadios ahora tienen que ser más que un estadio, tiene que haber más cosas en los estadios y por eso vamos de la mano de gente pues como Legends que está aquí, como Zertior, que son compañeros que nos ayudan en establecer lo que debe ir en el estadio antes de que el arquitecto lo pinte, porque yo solo pinto lo que se me diga, más o menos. Luego le doy forma, pero ellos son los que tienen que definir realmente en los estadios qué es lo que tenemos que hacer en los estadios, para que sean estadios viables económicamente todos los días del año, y sean homologados», sentenció Fenwick en su intervención.