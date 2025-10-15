El Valencia CF encarga la venta en exclusiva de los terrenos de Mestalla

El Valencia, que en el día de ayer anunció la venta de los asientos VIP y la zona de hospitality del Nou Mestalla, ha ... dado un paso más en su futuro traslado hacia el nuevo estadio de Cortes Valencianas, en este caso, para dejar atrás el actual coliseo de la Avenida de Suecia. Según ha informado el club blanquinegro en un comunicado oficial este miércoles, la entidad ha otorgado a la firma internacional de consultoría y servicios inmobiliarios CBRE el mandato de venta en exclusiva de los terrenos sobre los que se asienta el viejo Mestalla.

La parcela, en la que se encuentra el estadio del Valencia hasta que se produzca el traslado al Nou Mestalla en verano de 2027 —si alguno todavía cree que se cumplirán los plazos de un estadio que lleva construyéndose desde hace casi dos décadas—, cuenta con una superficie edificable de aproximadamente 90.000 metros cuadrados, que contempla una distribución de usos entre residencial y terciario, incluyendo uso hotelero y de oficinas. Esta configuración «ofrece un alto potencial de transformación y reposicionamiento, en línea con las tendencias actuales de multifuncionalidad de los espacios deportivos y regeneración urbana», dice el club, en su intento de endulzar la venta de los terrenos.

Cabe recordar que el Valencia, en su histórico acuerdo con Goldman Sachs para recibir un crédito que ayuda a finalizar la construcción del Nou Mestalla, suscribió un préstamo a 5 años por 85 millones de euros, un último paquete que venía ya con el final escrito: se reembolsará con los ingresos procedentes de la venta del terreno en el que se encuentra el antiguo estadio. Las cifras de la venta de la pastilla, más allá los 400 millones que aventuró Vicente Soriano en su día, rondan en una horquilla de entre 110 y 160 millones, precio que el club aspira a incrementar o al menos, acercar al máximo posible, con la colaboración de CBRE. Por otra parte, el Valencia pretende que en la negociación con el futuro comprador de la parcela, se incluya una cláusula que obligue al nuevo dueño a asumir el coste de la demolición del viejo Mestalla, una operación que también tendría un coste de unos 10 millones de euros.

También queda en el recuerdo aquel compromiso que en su momento se le atribuyó a Peter Lim de adquirir la parcela por 150 millones de euros, algo que más tarde se negó por activa y por pasiva desde el Valencia, de que en algún momento el máximo accionista hubiera expresado su interés por comprar el terreno para garantizar de esa manera ese ingreso de 150 millones a la entidad.

La operación estará liderada por la división de 'sports' de CBRE, línea de negocio que pone el foco en maximizar el valor de los activos deportivos y potenciar su impacto positivo en el entorno en el entorno urbano y social, en estrecha coordinación con la oficina de CBRE en Valencia, donde la compañía está presente desde hace 25 años. La colaboración entre la división de 'sports' y el equipo local «permitirá integrar el conocimiento especializado del sector deportivo con una comprensión detallada del mercado inmobiliario local», según remarca el club en su escrito.

Esta coordinación facilitará una aproximación estratégica alineada con las características del activo y su contexto urbano. Según el mensaje del Valencia, el historial de CBRE incluye proyectos emblemáticos a nivel nacional, como la nueva ciudad deportiva del Celta de Vigo, e internacional, como el Everton Stadium. Por poner en contexto, CBRE, con sede central en Dallas cotizada en el NYSE e incluida en Fortune 500 y S&P 500, es la compañía de consultoría y servicios inmobiliarios líder a nivel internacional (según los ingresos del ejercicio 2024). Cuenta con más de 140.000 profesionales (incluyendo los empleados de Turner &Townsend) en más de cien países. En España está presente desde 1973, donde ofrece servicios inmobiliarios a través de nueve oficinas (Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Alicante, Málaga, Sevilla, Zaragoza y Palma de Mallorca).

