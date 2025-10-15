Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Valencia CF encarga la venta en exclusiva de los terrenos de Mestalla
El exterior del actual Mestalla, en una imagen de archivo. LP

El Valencia CF encarga la venta en exclusiva de los terrenos de Mestalla

El club otorga el mandato de la operación a la firma internacional de consultoría y servicios inmobiliarios CBRE y aspira a ingresar en torno a 150 millones de euros por la parcela

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Miércoles, 15 de octubre 2025, 10:36

Comenta

El Valencia, que en el día de ayer anunció la venta de los asientos VIP y la zona de hospitality del Nou Mestalla, ha ... dado un paso más en su futuro traslado hacia el nuevo estadio de Cortes Valencianas, en este caso, para dejar atrás el actual coliseo de la Avenida de Suecia. Según ha informado el club blanquinegro en un comunicado oficial este miércoles, la entidad ha otorgado a la firma internacional de consultoría y servicios inmobiliarios CBRE el mandato de venta en exclusiva de los terrenos sobre los que se asienta el viejo Mestalla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arrestan al dueño de un restaurante de Valencia por violar a una mujer mediante sumisión química
  2. 2 Mazón anuncia 500 euros para cada alumno afectado por la dana
  3. 3

    El emblemático restaurante que cierra sus puertas en El Carmen: «Nos fueron robando un barrio. No queremos transformarnos en lo que no somos»
  4. 4 Una finca se derrumba en Massarrojos con una familia dentro
  5. 5 Aemet pronostica tormentas en la Comunitat Valenciana para este miércoles y señala dónde lloverá
  6. 6 Ferran Torrent renuncia al Premi de les Lletres Valencianes
  7. 7 El triste y solitario final de Antonio Famoso, el hombre que llevaba muerto 12 años en su casa
  8. 8 Corrupción en el puerto de Valencia: «Si ese papel cae en manos de la Policía comprometes a gente muy importante»
  9. 9

    A la venta tres históricos hoteles en Valencia por más de 30 millones cada uno
  10. 10 Se derrumba una casa deshabitada en Patraix

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Valencia CF encarga la venta en exclusiva de los terrenos de Mestalla

El Valencia CF encarga la venta en exclusiva de los terrenos de Mestalla