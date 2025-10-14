Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Figuración virtual de una 'zona VIP' del hospitality del Nou Mestalla. VCF

El Valencia CF comienza la comercialización del hospitality del Nou Mestalla

El club abre junto a Legends el proceso de venta de los más de 6.500 asientos de 'zonas VIP' que tendrá el nuevo estadio para empresas y particulares, sean o no abonados

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Martes, 14 de octubre 2025, 12:30

Comenta

El Valencia ha dado desde este martes un paso hacia el futuro, sacando a la venta su «inigualable» oferta de productos hospitality para el ... Nou Mestalla, según relata en su último comunicado. Dicha oferta ha sido diseñada junto a Legends, referente mundial en experiencias premium dentro del sector del entretenimiento y el deporte. Para el que no lo sepa, el hospitality es básicamente la 'zona VIP' de los estadios de fútbol, en la que los aficionados disfrutan del partido mientras pueden comer, beber, ser atendidos por personal privado y otras muchas cosas más que hacen la experiencia más reconfortante, a la vez que cara, por supuesto.

