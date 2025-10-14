El Valencia CF comienza la comercialización del hospitality del Nou Mestalla

El Valencia ha dado desde este martes un paso hacia el futuro, sacando a la venta su «inigualable» oferta de productos hospitality para el ... Nou Mestalla, según relata en su último comunicado. Dicha oferta ha sido diseñada junto a Legends, referente mundial en experiencias premium dentro del sector del entretenimiento y el deporte. Para el que no lo sepa, el hospitality es básicamente la 'zona VIP' de los estadios de fútbol, en la que los aficionados disfrutan del partido mientras pueden comer, beber, ser atendidos por personal privado y otras muchas cosas más que hacen la experiencia más reconfortante, a la vez que cara, por supuesto.

Para el club blanquinegro, el nuevo estadio va unido al diseño de una propuesta nunca vista en la ciudad, que servirá para disfrutar de eventos deportivos y de entretenimiento los 365 días del año, con el máximo confort y servicios premium. Y, es que, «hablamos de mucho más que un campo de fútbol: será la casa de todos los valencianistas, un lugar donde la emoción, la innovación y la hospitalidad proporcionarán experiencias únicas», dice el Valencia.

Con el Nou Mestalla, el club multiplicará «por trece» su oferta actual de hospitality, pasando a disponer de más de 6.500 asientos premium, es decir, casi un 10% de la capacidad total del estadio, dotados de la mayor exclusividad y personalización. Esta ampliación histórica «no solo refuerza el compromiso del Valencia con la excelencia, sino que además garantiza que el nuevo estadio cumpla con las recomendaciones establecidas por LaLiga y se sitúe a la altura de los recintos deportivos más avanzados de Europa», señalan.

Recreaciones virtuales del futuro Nou Mestalla y sus zonas de hospitality. VCF

La propuesta incluye diez modalidades de productos hospitality diseñados para adaptarse a los diferentes gustos, precios y necesidades de cada usuario. Entre sus principales beneficios, destacan las ubicaciones privilegiadas en el estadio y una cuidada oferta gastronómica disponible antes, durante y después de cada partido. Además, cada producto incorpora una serie de ventajas adicionales que enriquecen la experiencia y varían en función de la categoría elegida. Sin duda, espacios en los que tanto empresas, como familias y grupos de amigos aficionados, tienen la oportunidad de disfrutar del fútbol desde una perspectiva inigualable.

La comercialización de los productos de hospitality ya está en marcha y se llevará a cabo de forma gradual. En esta primera fase de comercialización, saldrán a la venta las 'suites', priorizando a los actuales abonados y clientes del área VIP, quienes serán contactados de forma directa. Así mismo, cualquier aficionado, independientemente de si es abonado o no, tendrá la oportunidad de asegurarse un lugar «en este proyecto histórico» y entrar en lista de espera. De esta manera, podrán adelantarse a la reserva de abonos para el público general, prevista para después del verano de 2026, tal y como ha deslizado el Valencia.