El Valencia, ante el reto de asaltar Mendizorroza contra un Alavés crecido El conjunto vitoriano, próximo rival de los de Mestalla, ha firmado hasta ahora el segundo mejor arranque liguero de su última década en Primera

Marc Escribano Valencia Lunes, 13 de octubre 2025, 12:52 Comenta Compartir

El Valencia regresa este lunes a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva de Paterna, en una sesión vespertina programada para las 17 horas, en la que habrá novedades del estado físico de jugadores que estaban tocados, como Dimitri Foulquier o Filip Ugrinic. Carlos Corberán volverá a ponerse a los mandos del equipo blanquinegro tras un fin de semana de descanso aprovechando el parón de las selecciones, que provoca que Stole Dimitrievski sea la única ausencia en el regreso al trabajo, ya que el normacedonio juega esta noche de lunes con su selección y regresará a Valencia este martes.

No obstante, el hecho de que el próximo partido del Valencia esté programado para el lunes 20 de octubre da tiempo de sobra a que el equipo se prepare como debe, para afrontar un reto mayúsculo necesario para cambiar la mala dinámica de resultados tras las derrotas ante Oviedo y Girona. El Valencia necesita dar un golpe sobre la mesa que sirva de punto de inflexión y qué mejor reto que hacerlo como visitante en uno de los estadios más complicados de Primera: Mendizorroza.

El coliseo vitoriano del Deportivo Alavés será el escenario al que se enfrente el equipo blanquinegro el próximo lunes. Un campo donde no gana desde 2017, cuando venció 1-2 en la décima jornada. Desde entonces, son ya siete visitas a Mendizorroza sin victoria. Seis en Liga, con cuatro derrotas y dos empates, y una en Copa del Rey, que también se saldó con derrota por 2-1, que derivó en una mítica tanda de penaltis que ganó el Valencia gracias a Jaume Doménech.

1-0, 1-0 y 2-1 han sido los últimos tres resultados cosechados por el Valencia en Mendizorroza en esta nueva década. Un gol en tres visitas y cuatro encajados, cero puntos y la sensación de que le cuesta competir ante el Alavés. Un equipo babazorro que además, en este presente curso, ha empezado como un tiro. El conjunto entrenado por Eduardo 'Chacho' Coudet lleva once puntos tras ocho jornadas, y se encuentra en una cómoda décima posición de la tabla.

El último triunfo del Alavés antes del parón frente al Elche les permitió firmar la segunda mejor marca desde que los albiazules iniciaron esta última década en Primera División, en la que han competido en nueve de las últimas diez temporadas en la máxima categoría. Y agrupando las 20 temporadas que acumulan en su centenaria historia en la élite, únicamente tres inicios babazorros superan a los puntos conseguidos por el conjunto del Chacho este curso. En la 2018-19, el bloque entrenado por Abelardo se fue al parón de octubre con 14 puntos y en cuarta posición, igualando el histórico despegue que 18 años antes había firmado el Alavés de Mané. En la temporada 2000-01, culminada con la heroica derrota por gol de oro en la prórroga en la final de la Copa de la UEFA frente al Liverpool, los vitorianos empezaron también con 14 puntos y en cuarta posición. Una temporada después, en el curso 2001-02, el Alavés acumuló 12 puntos en los primeros ocho partidos, ocupando el séptimo puesto con el que finalizaron aquella campaña que curiosamente ganó el Valencia, lo que les clasificó por segunda y última vez para la Copa de la UEFA.

Esos tres registros históricos a los que se ha acercado este curso el Alavés ponen el miedo en el cuerpo al Valencia, que se enfrenta a un campo donde le cuesta mucho ganar y ante un rival que viene en racha. «Las sensaciones son positivas. Estamos en la mitad de la tabla pero, siendo egoísta, me hubiera gustado llegar con más puntos al parón. Ha habido varios partidos en los que hemos merecido tener mayor premio», confesó el jugador Jonny Castro, uno de los artífices de un buen inicio albiazul afianzado en la competitividad.

El Alavés ha estado dentro de todos los partidos. Ninguna de sus derrotas ante Betis, Sevilla y Mallorca ha sido por más de un gol. «Nos patean y generan poco», repite el Chacho, cuyo equipo es el que menos tantos ha encajado de Primera con ocho en ocho jornadas, junto a Villarreal, Osasuna y Betis. Una fortaleza defensiva que tuvo, por fin, su cara ofensiva frente al Elche. Sus tres goles anotados, uno de ellos del excanterano valencianista Toni Martínez, que ya amargó los ánimos del Levante en la primera jornada, les llevaron a tener balance positivo (+1). «Lo más difícil en el fútbol es jugar simple. Me gusta que mi equipo haga cosas simples», destacó un Chacho que ha encontrado el equilibrio entre lo «combinativo» y lo «físico» en su juego.

El argentino lleva 39 puntos en 31 partidos de Liga al frente del Alavés, con nueve victorias, doce empates y diez derrotas. Las cuentas les salen a los vitorianos, que viven el parón con tranquilidad y ambición, todo lo contrario que el Valencia, que ha pasado una semana turbulenta en la que se ha hablado más de los despachos y de lo interno en el club, con la rueda de prensa del CEO de fútbol Ron Gourlay, que de lo puramente deportivo tras las últimas dos derrotas ante rivales que pelearán por la permanencia. Por tanto, este lunes en Vitoria, el Valencia afronta un doble reto dificilísimo para cambiar su dinámica.