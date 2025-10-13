El filial del Valencia toca fondo y Angulo empieza a estar cuestionado El Mestalla cayó por 3-2 en su visita al Sant Andreu y es actualmente colista en su grupo de Segunda RFEF con dos puntos en seis jornadas

Marc Escribano Valencia Lunes, 13 de octubre 2025, 10:39

No ha sido el inicio de temporada soñado el del Valencia Mestalla. El filial blanquinegro es actualmente colista y farolillo rojo de su Grupo 3 de la Segunda Federación. Con dos puntos sumados en dos empates tras seis jornadas (y sus correspondientes cuatro derrotas), el equipo entrenado por Miguel Ángel Angulo se encuentra en una situación delicada que no era la esperada, ya que el tramo final del curso pasado, en el que se quedó a las puertas del play-off de ascenso a Primera Federación, hacía pensar que este curso 2025-26 podía ser ilusionante.

Pero todo lo contrario. El Mestalla se encuentra ahora mismo último y peleando por salir de los puestos de descenso a Tercera Federación. Si tener al filial en la cuarta categoría del fútbol español ya deja una imagen mejorable de la Academia de Paterna, un posible descenso a la quinta división sería una escenificación del fracaso de la planificación deportiva de las categorías inferiores del Valencia, que han sufrido de un caso muy peculiar.

Y es que no se puede decir que la cantera del Valencia no saque buenos jugadores. Ahí están las pruebas. En los últimos años, nombres como Yarek Gasiorowski (ahora en el PSV), Cristhian Mosquera (ahora en el Arsenal), Fran Pérez (ahora en el Rayo Vallecano), César Tárrega, Diego López o JavI Guerra han llegado al primer equipo blanquiengro, siendo estos tres últimos pilares imprescindibles para el proyecto deportivo a medio-largo plazo. Los otros, han servido como ingresos económicos con sus ventas, tras buscar nuevos retos más allá de Mestalla.

Pero la rápida promoción de los jóvenes talentos de la Academia al primer equipo está dejando desnutrido al filial, que no tiene apenas tiempo de disfrutar de los mejores futbolistas que se forman en el Valencia. Muchos de los 'buenos' en las categorías inferiores dan el salto directo de pasar del Juvenil a entrenar con el primer equipo, sin participar regularmente con el filial. Algunos incluso entran en convocatorias por la llamada de Carlos Corberán, lo que les deja sin participar en el Mestalla, que se queda huérfano de talento. Y eso, acaba pasando factura.

Si a eso se le suma que en las últimas semanas el equipo entrenado por Miguel Ángel Angulo no ha podido contar con sus dos porteros, Raúl Jiménez y Vicent Abril, ya que estaban concentrados con la selección española sub-20 en el Mundial, aunque no han jugado ni un minuto, pues la situación se complica todavía más. La última derrota de este fin de semana por 3-2 ante el Sant Andreu ha dejado tocado al filial, que de momento sigue manteniendo su confianza en el exjugador asturiano, ahora técnico longevo de las categorías inferiores.

Y no será por falta de talento. En el Valencia Mestalla hay jugadores de nivel de sobra para Segunda Federación, como Rubén Iranzo, Víctor Fernández Jr y Marcos Navarro (fichados ambos este verano del Levante), Lucas Núñez, David Otorbi, Mario Domínguez o Aimar Blázquez, además de los dos mencionados porteros internacionales con España. Todos ellos, en algún momento, han subido a entrenar con el primer equipo e incluso han participado en los amistosos veraniegos de pretemporada, además de una joven promesa de la cantera como Jaume Durà.

No obstante, si la situación no se reconduce y el Mestalla sigue pasándolo mal en Segunda Federación, no habría que descartar un cambio de rumbo en el banquillo, lo que implicaría una salida de Angulo, al que fuentes del club informan que todavía se le da un voto de confianza, y se pide calma y paciencia. Y es que los males endémicos del Valencia no sólo afectan al primer equipo, que lleva ya un lustro sin entrar en Europa. El filial cada vez está peor y el femenino descendió la pasada temporada de la Liga F. La gestión de Meriton está afectando a todas las divisiones del club y no parece tener remedio a corto plazo.