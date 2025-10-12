El Valencia, ante cinco partidos para alzar el vuelo El club afronta un complicado mes de competición hasta el próximo parón: Alavés en Mendizorroza, derbi con el Villarreal en casa, Maracena en Copa, visita al Bernabéu y el Betis en Mestalla son los próximos compromisos

El Valencia regresa a los entrenamientos este lunes en la Ciudad Deportiva de Paterna tras disfrutar de un fin de semana libre, aprovechando el parón de las selecciones. Carlos Corberán permitió que sus futbolistas desconectaran antes de reincorporarse a la dinámica de una semana de partido, con el objetivo de que lleguen con la mente fresca de cara al próximo mes de competición que se les viene por delante. Y es que sí, a mitades de noviembre, habrá otro parón internacional. Por tanto, el Valencia ya sabe cuáles van a ser los siguientes cinco partidos que debe afrontar en las próximas cuatro semanas, en las que tendrá que compaginar dos competiciones completamente diferentes.

Con la mala dinámica arrastrada después de las derrotas ante Oviedo y Girona, el equipo blanquinegro buscará el punto de inflexión y el cambio de dinámica en su primer compromiso, el de este próximo lunes 20 de octubre, ante el Alavés en Mendizorroza (21 horas). La dura visita a Vitoria servirá como baremo para saber si las críticas del entorno han afectado al orgullo de la plantilla, que como expresó el propio capitán José Luis Gayà, se muestra tranquila todavía, porque aún «es solo la Jornada 8», como se le pudo escuchar en el Roig Arena. Volver a la competición tras el parón cerrando la jornada en lunes permitirá al Valencia tener una semana entera todavía para preparar el encuentro ante los babazorros, a quienes Corberán tendrá bien estudiados. Se espera una revolución en el once, con muchos cambios. Cosechar un buen resultado, a poder ser un triunfo, será vital para afrontar el regreso a Mestalla en un partido especial.

El siguiente sábado 25 tendrá lugar el derbi de la Comunitat ante el Villarreal (21 horas), y si el Valencia vuelve de Mendizorroza sin puntos, el ambiente en Mestalla será caliente ante los de Marcelino. Ganar ante un rival autonómico supondría un chute de moral positivo para el equipo, que necesita alzar el vuelo en este próximo mes de competición antes del siguiente parón. No obstante, una vez superado el duro compromiso ante el Villarreal, el Valencia tendrá que dejar de lado por un momento la Liga para centrarse en el estreno de la Copa del Rey, un torneo siempre especial.

El humilde Maracena granadino será el primer rival blanquinegro en el 'torneo del KO'. El partido está programado ya oficialmente para el martes 28 (20 horas), y servirá para calibrar el fondo de amario de la plantilla formada por el tándem de Ron Gourlay y Miguel Ángel Corona, esa que se supone que no tiene un salto de calidad entre los titulares y los suplentes, y que puede rotar sin problemas. Ante el Maracena debería ser el turno de los Stole Dimitrievski, Eray Cömert, André Almeida, Filip Ugrinic, Largie Ramazani o Lucas Beltrán, jugadores que o no están teniendo apenas minutos o que necesitan lucirse y demostrar más. Lógicamente, avanzar ante un rival de inferior categoría es una obligación, y una eliminación sería preocupante cuanto menos.

Pasado el compromiso copero —la siguiente eliminatoria, de jugarla, sería a finales de noviembre—, el Valencia afrontará una complicadísima visita al Santiago Bernabéu, un escenario que bien es cierto asaltó la pasada temporada, cuando venció al Real Madrid. El partido en la capital está programado para el sábado 1 de noviembre (21 horas), y servirá de baremo para ver el nivel que muestra el equipo de Corberán ante uno de los mejores equipos del mundo. Si no consigue competir y vuelve a encajar una sonrojante goleada como le pasó ante el Barcelona, terminarán de encenderse todas las alarmas en el entorno valencianista, que espera que en este próximo mes de competición haya una reacción que eleve al equipo a la pelea por puestos europeos y le aleje de la zona de peligro.

El Valencia finalizará su mes de partidos con un quinto encuentro, esta vez en Mestalla, ante otro rival de gran entidad como el Betis, el domingo 9 de noviembre (18:30 horas). Marcharse al siguiente parón internacional con un buen sabor de boca será clave para saber cuál es la situación en la que se encuentre el Valencia, que si no es capaz de alzar el vuelo en las próximas cuatro semanas, podría meterse en una situación delicada. Liga y Copa, cinco partidos, un derbi, visita al Bernabéu y mucho que mejorar. Vuelve la normalidad. A jugar.