Stole Dimitrievski, con Macedonia del Norte. REUTERS

El Valencia, en riesgo de no tener mundialistas

Dimitrievski ha sido el único internacional convocado en este parón y su selección no está aún clasificada al torneo de 2026. La Guinea de Diakhaby ya está sin opciones de ir, España no cuenta con blanquinegros en su lista y Danjuma y Ugrinic son las opciones, si les llaman

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Sábado, 11 de octubre 2025, 17:07

El 2026 es año de Mundial. En Estados Unidos, México y Canadá. Hay ya varias selecciones clasificadas, y otras tantas ya sin opciones de sacar ... billete a la Copa del Mundo. Eso va esclareciendo ya un poco qué jugadores podrían estar y cuáles no. En esas cábalas, no aparecen muchos nombres de futbolistas del Valencia, algo que no es más que una representación del empequeñecimiento que ha sufrido el club por la gestión de Meriton, que ha perdido su estatus de equipo que nutre habitualmente a las mejores selecciones. Y es que, ahora mismo, existe una amenaza real y bastante posible de que no haya ningún jugador del Valencia en el próximo Mundial. Algo que a principios de siglo era impensable.

