El Valencia, en riesgo de no tener mundialistas

El 2026 es año de Mundial. En Estados Unidos, México y Canadá. Hay ya varias selecciones clasificadas, y otras tantas ya sin opciones de sacar ... billete a la Copa del Mundo. Eso va esclareciendo ya un poco qué jugadores podrían estar y cuáles no. En esas cábalas, no aparecen muchos nombres de futbolistas del Valencia, algo que no es más que una representación del empequeñecimiento que ha sufrido el club por la gestión de Meriton, que ha perdido su estatus de equipo que nutre habitualmente a las mejores selecciones. Y es que, ahora mismo, existe una amenaza real y bastante posible de que no haya ningún jugador del Valencia en el próximo Mundial. Algo que a principios de siglo era impensable.

Por poner en contexto, el único futbolista blanquinegro que ha recibido la llamada de su selección en este presente parón internacional de octubre ha sido Stole Dimitrievski. Que tiene gracia la cosa, puesto que el normacedonio no juega nada en Mestalla al ser el suplente de Julen Agirrezabala, pero en su país es indiscutible y un emblema. Macedonia del Norte lidera a día de hoy el Grupo J de las clasificatorias de la UEFA con 12 puntos tras seis partidos a falta de dos más. Por detrás, con un partido pendiente entre ellos (que se juega mañana) están Bélgica y Gales con 11 y 10 puntos respectivamente. El primero va al Mundial, y el segundo a la repesca. Por tanto, Dimitrievski tiene opciones de ir al Mundial, y sería el que evitaría la debacle, puesto que el otro internacional valencianista, Mouctar Diakhaby, ya se ha quedado sin opciones puesto que su Guinea matemáticamente no llega.

A eso hay que sumarle la desaparición de los jugadores del Valencia de la selección española, donde ya no hay convocados. La esperanza sería un nivelazo sublime de Javi Guerra esta temporada para recibir la llamada de Luis de la Fuente, pero se antoja complicado. Esto deja únicamente a dos nombres como posibles opciones de representar al Valencia en el Mundial de 2026: Arnaut Danjuma y Filip Ugrinic. El neerlandés hace tiempo que no va con la selección de los Países Bajos, pero si mantiene su buen nivel, tendrá opciones. El suizo, por su parte, ha sido varias veces internacional, pero no ha recibido la llamada en las últimas convocatorias, al igual que su compañero Eray Cömert, aunque este ni juega en el Valencia. El resto de la plantilla tiene prácticamente imposible recibir alguna llamada para ir al Mundial.

Y es que desde principio de siglo, siempre ha habido varios valencianistas en la Copa del Mundo. En Corea y Japón 2002 hubo siete más uno: Rubén Baraja, David Albelda, Curro Torres, Gonzalo de los Santos, Roberto Ayala, Aimar y el 'Kily' González, además de la famosa historia de Santiago Cañizares y el frasco de colonia. Fue convocado inicialmente, pero aquella lesión le dejó fuera. En Alemania 2006 hubo ocho: David Albelda, Santiago Cañizares, Carlos Marchena, David Villa, Pablo Aimar, Roberto Ayala, Miguel Brito y Hugo Viana. En Sudáfrica 2010 fueron siete, varios de ellos campeones: Carlos Marchena, David Silva, David Villa, Juan Mata, Miguel Brito, Nikola Zigic y Ignacio González, aunque el uruguayo jugaba cedido por el Valencia en el Levadiakos.

En Brasil 2014 también siete: Eduardo Vargas, Philippe Senderos, Ricardo Costa, Joao Pereira, Soufiane Feghouli, Andrés Guardado (cedido en el Leverkusen) y Hélder Postiga (cedido en la Lazio). En Rusia 2018 bajó a dos: Rodrigo Moreno y Gonçalo Guedes. Y en Catar 2022 hubo cinco más uno: Edinson Cavani, Eray Cömert, Yunus Musah, Hugo Guillamón, Uros Racic (cedido en el Braga) y José Luis Gayà, que se cayó a última hora por lesión. Y en 2026, podrían ser cero.

La selección española, sin valencianistas como en el Mundial de 2014

La selección española ha contado con al menos un valencianista en todas las fases finales del Mundial desde la edición de Italia 1990, a excepción de Brasil 2014, en la que no hubo ninguno. La última vez que el combinado nacional jugó un Mundial sin futbolistas del club de Mestalla fue en el de México 1986. Y esto es algo que puede repetirse en 2026, puesto que ni José Luis Gayà, ni Hugo Duro, ni Pepelu ni Luis Rioja están entre los candidatos a recibir la llamada de Luis de la Fuente. Las esperanzas están puestas en los ya 'exsub-21', es decir, los Javi Guerra, Diego López y César Tárrega, que ya no pueden ir con la inferior y que todavía no han dado el salto a la absoluta. Mucho tendrían que mejorar si quieren estaren la cita del próximo verano.