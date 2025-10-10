Marcelino no se corta: «En el Valencia me mintieron y utilizaron» El entrenador del Villarreal habla en una entrevista de su paso por Mestalla: «Les deseo todo lo mejor, pero nunca conviviré más con ello»

Marc Escribano Valencia Viernes, 10 de octubre 2025, 11:56

Marcelino García Toral dejó sin duda una huella imborrable en su paso por el Valencia. Suyos fueron los últimos grandes equipos del conjunto blanquinegro, y de su táctica salió la última plantilla campeona, la de la Copa del Rey de 2019 en el año del centenario del club. Con el técnico asturiano, el Valencia logró sus últimas dos clasificaciones a competición europea, algo que hace ya más de un lustro que no se consigue.

No obstante, la salida del técnico no fue la mejor. Se marchó de Mestalla fulminantemente cesado por Peter Lim y Anil Murthy, debido a sus discrepancias con los directivos y el máximo accionista, especialmente tras pronunciarse públicamente al respecto del proyecto y de la falta de refuerzos en el mercado de fichajes. La decisión, con el paso del tiempo, se ha demostrado una y otra vez que fue un error, y que a partir de ahí, empezó la debacle del Valencia.

Marcelino ha recuperado ahora la sonrisa en una segunda etapa en el Villarreal, donde ha clasificado para la Champions y cuenta con una gran plantilla dispuesta a pelear por todo. El buen inicio de Liga mantiene al conjunto groguet en la zona alta de la clasificación, confirmando ese 'sorpasso' al Valencia como mejor equipo de la Comunitat, si nos basamos en el rendimiento deportivo de los últimos años.

«Me encantaría levantar un título con el Villarreal. Tengo un sentimiento añadido por las relaciones personales aquí y levantar un título sería lo que más feliz que me haría a nivel profesional. Estoy feliz de estar donde quiero estar. En Valencia pudimos hacerlo contra el Barça de Messi y ahora hay dos equipos que son trasatlánticos y en Europa se necesitan cantidades enormes de dinero. Hay muchos equipos que sí pagan esas cantidades por muchos futbolistas», dice Marcelino en una entrevista concedida a À Punt.

En dicha entrevista, el técnico groguet habló también sobre su paso por el Valencia, dejando frases para el recuerdo con total sinceridad, haciendo referencia a Peter Lim: «La salida fue tormentosa, difícil para nosotros aceptarla y convivir con ella. Una persona, que sentada en una mesa conmigo me engaña, me miente descaradamente y me utiliza... Pues esa persona, yo le deseo todo lo mejor que le pueda suceder, pero nunca conviviré más con ella. En Villarreal siempre estuve y estaré agradecido a las relaciones personales que tuvieron conmigo y mi familia en momentos cruciales. Una cosa es el Villarreal, otra el Valencia. Una cosa es la relación que yo tuve con las personas que dirigían y dirigen actualmente el Villarreal y otra la relación que dirigieron y dirigen el Valencia... Las relaciones humanas son completamente diferentes; aquí nunca me engañaron y allí sí».