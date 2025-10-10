Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Andrés Palop, en su etapa con el Valencia, en una imagen de archivo. Jesús Signes

Palop: «Al Valencia le viene bien este parón, es momento de hacer piña»

El exportero se pronuncia sobre la actualidad del club y alaba a Agirrezabala: «Lo único que le falta es la confianza del día a día, ahora está en un club muy exigente y viene a sustituir a un portero que ha rendido top»

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Viernes, 10 de octubre 2025, 10:40

Comenta

Cuando se habla de porteros y de la portería, Andrés Palop es siempre una voz autorizada debido a su amplia experiencia bajo palos. El que ... fuera guardameta del Valencia, Sevilla y la selección española ha hablado para la radio oficial del club blanquinegro en una entrevista, en la que se ha pronunciado sobre la actualidad del equipo, Julen Agirrezabala y la buena formación de la Academia de Paterna con los guardametas.

