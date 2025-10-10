Palop: «Al Valencia le viene bien este parón, es momento de hacer piña»

Cuando se habla de porteros y de la portería, Andrés Palop es siempre una voz autorizada debido a su amplia experiencia bajo palos. El que ... fuera guardameta del Valencia, Sevilla y la selección española ha hablado para la radio oficial del club blanquinegro en una entrevista, en la que se ha pronunciado sobre la actualidad del equipo, Julen Agirrezabala y la buena formación de la Academia de Paterna con los guardametas.

«No veo ningún estadio español que llene la grada como en Mestalla. El jugador tiene que sentir que el aficionado está con él, está con ganas de que gane el Valencia. La afición es muy exigente. El jugador se tiene que dar cuenta que está en un gran club, con una gran historia y que tiene que dar el 200% para contentar a la afición y conseguir los puntos en casa», dice Palop sobre la actualidad del club, la cual espera que cambie pronto: «Al Valencia le viene bien este parón. Ahora es momento de hacer unión, familia, hacer piña. Eso es fundamental para seguir hacia delante y sacar las cosas positivas de los partidos».

Actualmente, en el Valencia de Carlos Corberán, hay un portero titular indiscutible, y ese es Julen Agirrezabala. «Mi opinión sobre él ya era positiva antes de venir al Valencia. Cada vez que jugaba hacía un muy buen papel. El Athletic también trabaja muy bien la portería. Está muy bien preparado, domina el juego aéreo, el uno contra uno, tiene buen posicionamiento, el juego con los pies. Cuesta encontrar carencias. Lo único que le falta es la confianza del día a día, ahora está en un club muy exigente y viene a sustituir a un portero que ha rendido top. No lo tiene fácil, pero con la confianza que se le está dando va a dar mucho de hablar. Le va a dar más tardes de gloria que tristeza. Valoro su trayectoria, comportamiento y personalidad. Hay que tener paciencia. Es un portero muy equilibrado, eficaz, de los que te gusta ver en la portería y va a crecer durante la temporada. Va a responder a las mil maravillas», ha asegurado.

Por otra parte, Palop ha alabado el trabajo que se hace en la cantera del Valencia formando porteros, algo que se ha visto recompensado en la representación que tiene el club en el Mundial Sub-20, donde Raúl Jiménez y Vicent Abril están convocados con España, aunque no están teniendo minutos. «Hay mucha competencia y hoy en día es difícil. Tiene mucho mérito y demuestra el nivel de preparación en la Academia con los porteros. Habla muy bien del trabajo del Valencia. Conozco cómo se trabaja, sé el modelo y, evidentemente, es muy difícil llevar un jugador a esta competición, imagínate dos, más otro jugador con Argentina. Habla muy bien de Aitor Bas y de todos los compañeros que están en el departamento. El fútbol evoluciona muy rápido y hay que darles a los porteros las herramientas para que estén en el top», sentencia Palop.