Diakhaby se retira lesionado. VCF

El Valencia confirma la lesión de Mouctar Diakhaby

El club emite el parte médico, confirmando el percance muscular que le mantendrá de baja durante las siguientes jornadas

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Jueves, 9 de octubre 2025, 12:58

Los presagios negativos se confirmaron con Mouctar Diakhaby. En la mañana de este 9 de octubre, el club valencianista ha emitido el parte médico del jugador, en el que se confirma de forma oficial la lesión muscular que sufre el defensa.

«Tras todas las pruebas realizadas, el jugador del Valencia CF, Mouctar Diakhaby, padece una lesión de la musculatura isquiotibial de su pierna derecha, sufrida durante el partido ante el Girona FC. El jugador valencianista realizará tratamiento médico, fisioterápico y de readaptación en la Ciudad Deportiva hasta mejoría clínica», cita el comunicado.

Por esta razón, el futbolista franco-guineano estará de baja durante las próximas semanas de competición, sin aventurarse a dar un plazo concreto para su vuelta, aunque resulta improbable que Diakhaby pueda reincorporarse antes del término del mes de octubre.

Tras salir del estadio de Montilivi al requerir atención médica por unas molestias cuando todavía no se había cumplido el minuto diez de juego, el jugador ha sido sometido durante estos días a distintas pruebas y exámenes médicos, que confirman la lesión. Este percance también le ha privado de acudir a los compromisos internacionales con la selección de Guinea, de quien había recibido su llamada.

