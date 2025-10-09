¿Qué equipo tiene más futbolistas valencianos? Tanto el Valencia como el Levante cuentan con representación de la Comunidad Valenciana, pero tras el último mercado de fichajes también hubo salidas de varios emblemas

Eric Martín Valencia Jueves, 9 de octubre 2025, 10:50

La temporada 2025-26 es para estar de enhorabuena. Nuevamente, la Primera División se ve nutrida de una amplia representación de clubes de la Comunidad Valenciana, hasta cuatro en total, de los que el Valencia CF y el Levante UD dan colorido como competidores en la capital del Turia. Y en sus filas también vemos cómo distintos jugadores del Cap i Casal se hacen hueco, en algunos casos con gran voz cantante.

En el presente, es el Valencia el que cuenta con más jugadores nacidos en 'La Terreta'. Además del entrenador Carlos Corberán, natural de la localidad de Cheste, cada semana pugnan por ganarse un puesto hasta cinco futbolistas valencianos.

Principalmente, en Mestalla está influencia se ve reflejada en las primeras líneas de juego, comenzando por la portería, donde Rivero es uno de ellos. Dos pesos pesados de la defensa también pueden presumir de haber nacido en Valencia. Ellos son César Tárrega, de Aldaia, y el capitán Gayà, de Pedreguer. Ya en la zona de creadores, Pepelu y Javi Guerra completan este tándem.

Por su parte, el Levante ha visto disminuido su número de jugadores valencianos a lo largo de los últimos tiempos, sobre todo este verano después del salto a la máxima categoría. Mientras en la división de plata algunos futbolistas que hacían su irrupción desde la cantera servían como fondo de armario, ahora se extienden las fronteras con una apuesta más internacional.

Son apenas tres los nacidos en territorio valenciano los que representan los orígenes del decano. En portería, está el caso de Pablo Cuñat. Después de dos cesiones, el nacido en plena capital de Valencia está al servicio del Levante. Otro de estos ejemplos es el de un recién llegado, como Víctor García, que casualmente vino del Eldense. Y cierra el trío de granotas valencianos Carlos Espí, el delantero con raíces en Tavernes de la Valldigna.

No obstante, ha sido un verano que ambos clubes han visto cómo en sus plantillas han perdido a dos referentes valencianos, que además se incluían entre los capitanes. Son Jaume Doménech, de Almenara y por parte del conjunto valencianista, y de Vicente Iborra, originario de Moncada y del cuadro levantinista.