El cuadro de los centrales del Valencia

César Tárrega, con un físico portentoso pero con dificultades para sacar el balón, lo juega todo –como Agirrezabala– porque no queda más remedio y porque ... está a un nivel aceptable; Diakhaby va a estar seguramente varias semanas en el dique seco; a Copete le tiemblan las piernas y se le nubla la vista, y a Comert lo tiene Corberán en el grupo de 'desaparecidos en combate'. El centro de la defensa del Valencia empieza a ser un verdadero poema, que desde luego no ayuda nada a un equipo y a un entrenador que están ahora cogidos con pinzas.

Que al Valencia le hayan hecho a estas alturas, cuando tan sólo se han disputado 8 jornadas, catorce goles es la prueba de que el equipo hace aguas de delante a atrás. Es el Valencia el segundo equipo más goleado de Primera, sólo superado en esta triste faceta por el Girona, y con los mismos registros que Levante –con una capacidad ofensiva mayor que los blanquinegros– y Oviedo, dos recién ascendidos que refuerzan todavía más las urgencias que tiene actualmente el entrenador para blindar de alguna manera su portería. Sólo en dos partidos (contra Athletic y Getafe) ha podido el Valencia mantener su portería a cero. El resto de rivales saben que a poco que hagan y aún cuando el tiempo esté a apunto de acabar, seguro que mojan.

Esa media de 1,75 goles por encuentro devuelve el debate de si la planificación deportiva se hizo correctamente en lo que al centro de la defensa se refiere, olvidándose a la hora de traer un central de cierto nivel y de garantías. El estreno de Copete con la camiseta valencianista no ha podido ser más convulso. Sale retratado en demasiadas ocasiones y da la sensación de que por mucho que Corberán quisiera protegerlo del runrún que surge en Mestalla cada vez que interviene el exmallorquinista, seguramente no le va a quedar otro remedio que contar con él por la situación que se ha dado con Diakhaby. Aún no ha dado el Valencia parte médico al respecto pese a que desde el mismo lunes le están haciendo pruebas.

Lo que en teoría podía ser un pinchazo en los isquios de su pierna derecha da pie con este silencio que la lesión puede ser más seria de lo que en un principio apuntaba. El contratiempo no va a venir nada bien, más aún cuando Corberán se está alejando de sus propias cifras. El Valencia cerró la temporada pasada ocupando la séptima plaza de equipo más goleado con un total de 54 tantos en contra, lo que arroja una media de 1,42. Le penalizó los 29 que había recibido el equipo con Baraja como entrenador. Con Corberán fueron 1,3 por jornada. Balance en cualquier caso negativo por la capacidad anotadora (-10).

EL margen que le queda al técnico de Cheste es poco, después de haber probado también el experimento de jugar con tres centrales. Por supuesto, no hay que señalar exclusivamente a los centrales de los males del equipo, ni tampoco a toda la línea de atrás, es cosa de todo el colectivo. Esos pequeños detalles que apuntaba Gourlay el lunes.

Ante este panorama, quién sabe si a Comert se le ha abierto la puerta. El suizo, motivado pese a todo, es hoy por hoy el único jugador (al margen de los porteros Dimitrievski y Rivero) que no ha jugado ni un solo minuto. Comert volvió este verano sabiendo que iba a tener difícil quitarse la etiqueta de cuarto central pero aún a pesar de que los últimos días de mercado algún interés de equipos de Primera, pero los descartó y no hubo ni negociación.