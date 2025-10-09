Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El cuadro de los centrales del Valencia

Corberán tiene a Diakhaby lesionado, Copete desubicado y Comert desaparecido| Solo el Girona ha recibido más goles que los blanquinegros (14), empatados en este ranking con Oviedo y Levante, a una media de 1,75 tantos por partido

Juan Carlos Valldecabres

Juan Carlos Valldecabres

Valencia

Jueves, 9 de octubre 2025, 00:59

César Tárrega, con un físico portentoso pero con dificultades para sacar el balón, lo juega todo –como Agirrezabala– porque no queda más remedio y porque ... está a un nivel aceptable; Diakhaby va a estar seguramente varias semanas en el dique seco; a Copete le tiemblan las piernas y se le nubla la vista, y a Comert lo tiene Corberán en el grupo de 'desaparecidos en combate'. El centro de la defensa del Valencia empieza a ser un verdadero poema, que desde luego no ayuda nada a un equipo y a un entrenador que están ahora cogidos con pinzas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

