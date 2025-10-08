Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente La Generalitat aplaza el acto institucional del 9 d'Octubre ante la alerta naranja por lluvias
Etta Eyong sonríe con la camiseta del Levante. Adolfo Benetó

El Barça quiere el fichaje de Etta Eyong

El club catalán valora al delantero camerunés del Levante por la relación calidad-precio para suplir la temporada que viene a Lewandowski

Eric Martín
Cayetano Ros

Eric Martín y Cayetano Ros

Valencia

Miércoles, 8 de octubre 2025, 16:23

Comenta

El Barça quiere a Etta Eyong. El club azulgrana valora al delantero centro del Levante UD, de 21 años, como la mejor opción en ... la relación calidad-precio. Son 30 millones de euros de cláusula. Y es uno de los principales objetivos para sustituir a su ya veterano atacante Robert Lewandowski. Los otros delanteros del gusto del entrenador barcelonista, Hansi Flick, son demasiado caros: por Julián Álvarez el Atlético pediría 200 millones y otros tantos el Manchester City por Eerling Haaland. Por todo, debido a las condiciones del mercado, su coyuntura económica actual y el rendimiento que desde un primer momento está demostrando, al camerunés le convierten en un auténtico chollo.

