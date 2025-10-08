El Barça quiere el fichaje de Etta Eyong

El Barça quiere a Etta Eyong. El club azulgrana valora al delantero centro del Levante UD, de 21 años, como la mejor opción en ... la relación calidad-precio. Son 30 millones de euros de cláusula. Y es uno de los principales objetivos para sustituir a su ya veterano atacante Robert Lewandowski. Los otros delanteros del gusto del entrenador barcelonista, Hansi Flick, son demasiado caros: por Julián Álvarez el Atlético pediría 200 millones y otros tantos el Manchester City por Eerling Haaland. Por todo, debido a las condiciones del mercado, su coyuntura económica actual y el rendimiento que desde un primer momento está demostrando, al camerunés le convierten en un auténtico chollo.

Apenas tres millones de euros tuvo que abonarse al Villarreal en el último día del periodo de fichajes. En propiedad, pero con una serie de derechos y plusvalías a repartir de cara a un hipotético futuro traspaso. Poniéndonos en el mejor de los escenarios, si el Levante acordara una venta superior a los 15 millones, recibiría los tres 'kilos' abonados en agosto más de un 80% de la plusvalía. Un 10% de esa plusvalía restante recibiría el Villarreal, mientras que el mismo porcentaje iría destinado para el Cádiz, club que lo reclutó para competir en España y que mantiene derechos.

Danvila, gracias a una inversión extra de 5 millones aprobada por LaLiga el pasado 1 de septiembre y que permitía la llegada de Etta Eyong y Unai Vencedor, sabe que apostó a caballo ganador. Consiguió un delantero con capacidad goleadora y con margen de mejora, además de ser codiciado por muchos clubes, lo que le permitiría recuperar pronto la inversión, además con amplio beneficio. Eso si no hay contratiempos. Y el Barcelona, que ya fue uno de los más interesados durante el tramo final del mercado, pero con incapacidad por el Fair Play Financiero en ese momento, no renuncia al que se postula a ser uno de los sucesores de Samuel Eto'o.

El propio Héctor Rodas, en una entrevista concedida a LAS PROVINCIAS esta semana, confirmó que ya habían distintos clubes muy pendientes de la situación de Etta Eyong: «Ya ha habido intereses. Va a ser un jugador importante en el mercado por sus goles y características porque así no hay muchos. Llama la atención, por rendimiento y edad. Tenemos que disfrutarlo, que siga con este rendimiento y así estaremos más cerca del objetivo de la permanencia», expresó el secretario técnico.

Y es que el exhaustivo seguimiento realizado durante muchos meses, no ha tardado en dar sus frutos. La irrupción del ariete en la élite del balompié nacional se traduce en cinco goles anotados -cuatro como granota- y tres asistencias en lo que llevamos de temporada de 2025-26. Un salto de dos categorías que no se le ha quedado grande, pese al riesgo deportivo y también económico que podía suponer para un club como el Levante. «La dirección deportiva, Calero y Danvila teníamos confianza en su proyección y capacidad de estar aquí, pero la decisión fue a última hora ya que hubo muchos equipos interesados en él. Es de agradecer que decidiese estar con nosotros y que diese ese paso intermedio porque aquí va a ser protagonista», comentó Héctor Rodas.

No obstante, el Levante sabe que podrá gozar de Etta Eyong al menos hasta el final de campaña. Las negociaciones para un traspaso se podrán abordar en cualquier momento, pero la normativa es taxativa: un jugador no puede competir en más de dos clubes durante una temporada. Y en esta circunstancia se encuentra el atacante, que compitió las tres jornadas iniciales con el Villarreal y ahora aporta sus destellos en el Ciutat de Valencia.