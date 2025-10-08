La Junta General Extraordinaria de Accionistas del Levante se celebrará el 21 de octubre El Consejo aprobó la convocatoria para el tercer martes del mes, que se albergará en la sala Fenollosa y donde debe salir adelante el Plan de Reestructuración de pagos

A finales de mes tendrá lugar una nueva Junta de Accionistas del Levante UD, en este caso con un carácter extraordinario. No será la correspondiente a la del análisis del ejercicio de gastos 2025 y futuro presupuesto. En este caso, se convoca con un único punto del día, el de la votación para la aprobación del Plan de Reestructuración de pagos que afecta a la entidad, después del burofax mandado por OLB a LaLiga y que hace alterar el curso natural del proceso.

Aprobado por el Consejo de Administración en la reunión mantenida a inicio de semana, finalmente el martes 21 de octubre es la fecha escogida. Su escenario, la nueva sala Fenollosa, ubicada en el mismo estadio Ciutat de Valencia, situada en el piso superior de oficinas.

En este encuentro, si las votaciones se resuelven favorablemente como todo indica que así será y pese a la controversia con la Delegación de Peñas al entender que se pudo resolver mediante distintos planes, el Levante entrará en una nueva fase. De forma notoria, Danvila se convertirá en el máximo accionista de la entidad, un hecho que va ligado a que los accionistas minoritarios pierdan peso en la toma de decisiones.

El consejero delegado se alzará con alrededor del 70% de los títulos accionariales del club, después de que capitalice 15 millones de euros de deuda a BIZAS Capital, la empresa que ostenta, con la adquisición de estos títulos accionariales. Tal y como explicó con el encuentro con los medios en la jornada matinal del lunes, desde el Levante se destinará una parte de los beneficios y excedentes directamente para solventar la deuda con los EDR, OLB y Tifossy principalmente. También, este jueves 9 de octubre debe aprobarse vía judicial el Plan de Reestructuración de pagos, con alrededor de otros dos meses para resolverse la sentencia a todos los efectos, pero sin la aprobación de los accionistas tampoco podría salir adelante.