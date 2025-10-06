Danvila: «Si el juez no aprueba el plan de reestructuración de pagos, nos vamos a concurso de acreedores» El Levante debe solventar una deuda con OLB de 17 millones de euros y el máximo accionista, como representante de BIZAS, traza la nueva hoja de ruta en la que se encargará de la gestión de la institución durante diez años, que debe ser aprobada este jueves 9 de octubre

Eric Martín Valencia Lunes, 6 de octubre 2025, 12:22 | Actualizado 12:56h.

La actualidad institucional y económica del Levante UD vuelve a ocupar la primera plana. Con el ascenso reciente a Primera División y la toma correcta reciente de decisiones en distintos ámbitos, se ha encontrado cierta estabilidad. Pero la realidad va a pasar a ser otra bien distinta: el club va a dejar de ser de los accionistas minoritarios para pasar a ser de Danvila, mediante BIZAS Capital. Como se ha explicado en un encuentro con los medios realizado esta mañana en el Ciutat de Valencia, la acción de OLB, como uno de los acreedores, de nuevo ha alterado la marcha inicialmente prevista y las urgencias financieras obligan a la reestructuración de pagos, previa aprobación en los juzgados el próximo jueves 9 de octubre y con una sentencia final de en torno a dos meses aproximadamente.

En la coyuntura actual, con una deuda financiera de alrededor de 116 millones de euros, según un balance a 'grosso modo' de Danvila, y donde hasta ahora nadie ha venido o ha tenido interés en comprar la mayoría accionarial del decano valenciano, hay tres tipos de categorías de a quién se adeuda. Están los privilegiados, donde se sitúa EDR y Tifossy (12,5 millones de deuda vencida), esta segunda una empresa destinada a cobros por jugadores. En segundo lugar, los ordinarios con la presencia de OLB (17 millones). Y en el tercer rango como subordinado, BIZAS, la empresa de Danvila (15 millones, que los capitalizará en acciones para convertirse a todos los efectos en máximo accionista del Levante). El problema que afecta a la entidad viene por parte de OLB, que el pasado 15 de febrero hizo llegar un burofax a LaLiga, alegando a las posibles dificultades de pago pendientes con el Levante.

En ese momento, mediante previa comunicación al Consejo y requiriendo de esta vía judicial, EDR tuvo que asumir el control y trazar ese nuevo plan de reestructuración. Se pasa así a la última capitalización llevada a cabo por Danvila (sujeta a la futura Junta General de Accionistas) y en la que conjuntamente se acuerda que esté al frente de la gestión del club durante los próximos diez años, tiempo supeditado a efectuar tal reestructuración, siempre y cuando salga adelante. «Si el juez no aprueba el plan de reestructuración de pagos, nos vamos a concurso de acreedores», advierte de forma tajante. En caso de encontrarse con una supuesta negativa, tal y como entiende él al estar todavía en un proceso de concurso de acreedores, se debería resolver el anterior, del que todavía se adeuda al Ayuntamiento (algo menos de 2 millones de euros), y proceder con un nuevo concurso.

Si no hay impedimentos mayores, esta aprobación saldrá adelante. Y para que el Levante vaya poniéndose al corriente de los pagos que debe, se echará mano de los distintos excedentes o beneficios del cómputo total presupuestario, principalmente mediante derechos televisivos, patrocinios o ventas de futbolistas. Pero además, la puesta en marcha de esta reestructuración implicaría también el desbloqueo de la nueva Ciudad Deportiva de Nazaret, que afecta a una parte importante de activos para la explotación de esos terrenos. No obstante, actualmente el Levante debe de lidiar con que la parte de los ingresos por taquilla va destinada a Hacienda, con unos dos millones pendientes, y que hay que hacer frente a la resolución de unos cincuenta casos demandados por despidos improcedentes de distintos exempleados del club. «Tenemos que recuperar mucho tiempo y dinero que se debe a mucha gente» alude.

No obstante y sin eludir responsabilidades, Danvila sabe que el dinero no llueve del cielo y muestra su insistencia en la necesidad de tener un compañero de viaje que le acompañe con la inversión ya realizada. «No puedo estar avalando constantemente y necesito de socios. Hago la mejor de las gestiones posibles para salir adelante y que se encuentre una estabilidad financiera y deportiva, pero el reto es mayúsculo», explica Danvila. Y es que ante tal situación, ahora mismo el Levante no puede entrar en escenarios de si estar en la élite o en la división de plata. Mientras tanto, mediante una gestión responsable, hay casos donde se requiere de un extra capital que, siempre que lo disponga, Danvila está dispuesto a aportar, como fue el caso de la amortización para el fichaje de Etta Eyong, en una operación que a corto-medio plazo puede resultar beneficiosa económicamente.

Por todo lo que acontece, Danvila no considera que las partes interesadas en recuperar lo que se les adeuda sean las malas de estas historia, sino que muestra su comprensión y traslada el «comportamiento ejemplar» durante todo este tiempo de los afectados. Igualmente, el consejero delegado es realista y pese a requerir públicamente de otro inversor, esto se antoja complicado. «El nivel de deuda que aún tiene el club es importante», razona el directivo.

A falta de conocer qué parte exacta de los futuros excedentes obtenidos irá destinada al área deportiva y qué parte al pago de la deuda, Danvila está focalizado en seguir trabajando por y para el club, sin obtener particularmente un beneficio directo y con ese periodo de una década que todo hace indicar que prolongará su vinculación. Si por él fuera, como ha manifestado, el escenario ideal para poder dar un paso al margen y ceder el testigo a otros protagonistas pasaría por terminar la Ciudad Deportiva de Nazaret, llevar a cabo la explotación de unos terrenos anexos al Ciutat de Valencia y dejar una coyuntura económica de garantías. Pero en lo que ahora respecta, hay que ir paso a paso con esta reestructuración de los pagos y después ya se analizará todo más a largo plazo.