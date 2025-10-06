Los caminos antagónicos del Valencia y Levante

Las alegrías van por barrios. Nunca mejor para aplicar este popular dicho. En Mestalla, estas dos próximas semanas de inactividad de compromisos ligueros se prevén ... largas y con incertidumbre. Todo lo contrario que en Orriols, donde un clima de tranquilidad y positivismo se adueña tras plasmar una notable capacidad de reacción. Llegados a este punto de la competición, Valencia y Levante parecen recorrer caminos distintos y ambos deberán tomar nota para ir con rumbo firme.

Las dos últimas derrotas en apenas cinco días de diferencia en clave blanquinegra no han pasado de incógnito para nadie. Para más inri, el encuentro anterior a estos privó al Valencia de una victoria prácticamente en el último suspiro, en casa del Espanyol. Algunas luces, pero sobre todo muchas sombras que se repiten: goles encajados a balón parado, no mantener la portería a cero, incapacidad para demostrar una reacción en los tramos complicados del partido…

Todo ello se reprodujo en Girona, el colista de la clasificación y que hasta este sábado no conocía lo que era sumar de tres. Corberán, que señaló a muchos de sus jugadores en la comparecencia postpartido después del revés contra el Oviedo, no estuvo muy afortunado tampoco. «Quedé muy sorprendido porque no es mi estilo señalar públicamente a ningún jugador, porque no creo en eso. Lo que intenté fue hacer un análisis descriptivo y muy detallado de las situaciones que me preguntaron», quiso puntualizar en su siguiente aparición. Sumado a los recientes malos resultados, cuando se invitaba a una temporada de mejora del equipo en la que el técnico de Cheste parte desde el inicio y ya conoce un amplio bloque, no es halagüeño y más cuando Ron Gourlay comparecerá a partir de las 13:00 horas.

Al final el fútbol no es una ciencia que resulte inexacta, sino un deporte con muchas visiones. Todo depende de los ojos con los que se mire. Porque exactamente con la misma puntuación y balance se ubica el otro equipo de la capital del Turia, el Levante. Ocho puntos, pero unas sensaciones más placenteras que hacen mirar dos veces la clasificación para ver si son tantas las diferencias (no lo son) o se encuentran en mundos distópicos. Igualmente, la realidad del Levante es que viene de LaLiga Hypermotion, mientras el Valencia es un histórico instaurado en Primera, pero se observa que son los azulgranas quienes tienen las ideas más claras llegados hasta este punto.

Los cero puntos en las tres jornadas de agosto pasaron a resultar una mera anécdota. En ese tramo, el Levante pudo hacer las cosas mejor y obtener algún resultado más favorable. Pero como el pasado no se puede cambiar, Julián Calero y su cuerpo técnico se encargó de analizar en qué se fallaba, en trabajar y la flechita comenzó a ir hacia arriba. A excepción del Real Madrid, vigente campeón, nadie más ha vuelto a batir al decano valenciano. Los fichajes comienzan a aportar, el cambio de sistema ha sido práctico y la jerarquía de Calero se consolida, aún conocedores de que hay todavía ciertos aspectos por pulir. La peor noticia para los granotas es precisamente este parón liguero que, después de confirmar la mejora a domicilio precisamente ante los últimos dos verdugos del Valencia y un empate en Getafe, deseaban tener continuidad sin otras distracciones de por medio que llegan mediante los compromisos internacionales.