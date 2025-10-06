Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Carlos Corberán y Julián Calero. EFE

Los caminos antagónicos del Valencia y Levante

Mientras que en este inicio de temporada los valencianistas se han estancado y Carlos Corberán vive horas tensas, los granotas han ido de menos a más y Julián Calero sale reforzado

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Lunes, 6 de octubre 2025, 08:33

Comenta

Las alegrías van por barrios. Nunca mejor para aplicar este popular dicho. En Mestalla, estas dos próximas semanas de inactividad de compromisos ligueros se prevén ... largas y con incertidumbre. Todo lo contrario que en Orriols, donde un clima de tranquilidad y positivismo se adueña tras plasmar una notable capacidad de reacción. Llegados a este punto de la competición, Valencia y Levante parecen recorrer caminos distintos y ambos deberán tomar nota para ir con rumbo firme.

