Carlos Álvarez celebra el gol del Levante en Oviedo. EFE
Crónica Real Oviedo - Levante

Los reyes del Levante deciden en Asturias

Dos goles de Carlos Álvarez y Etta Eyong decantan la balanza a favor del equipo granota, consiguen otra victoria a domicilio y se imponen a un rival directo como es el Real Oviedo

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Sábado, 4 de octubre 2025, 16:06

Comenta

Con sólidos pasos está construyendo el Levante el camino hacia la permanencia lejos del Ciutat de Valencia. Sí, el estreno en Mendizorrroza se tradujo en ... un cero en el casillero, sin discusión. Menos aún tuvo la visita a Martínez Valero. Sin embargo, durante el mes de septiembre y también en la primera prueba de octubre, los pupilos de Calero evidencian una notable mejora y que se ha sabido aprender de los errores que había cometido. En Oviedo, con la visita al Carlos Tartiere, Carlos Álvarez y Etta Eyong condujeron hacia un nuevo triunfo esperanzador.

