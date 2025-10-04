En directo, Real Oviedo-Levante UD

Secciones
Sábado, 4 de octubre 2025, 12:49
13:12
Por parte del Real Oviedo, también pocas sorpresas. El central Eric Bailly es la única novedad destacada después de venir de competir el martes en Mestalla. Santi Cazorla finalmente entra en la convocatoria.
13:04
Julián Calero no da lugar a la sorpresa y consolida a Dela y Matías en el centro de la defensa, mientras que Kervin Arriaga y Unai Vencedor siguen como mediocentros titulares.
12:58
Y esta es la alineación del Levante UD en el Carlos Tartiere
ALINEACIÓN | Este es nuestro 1️⃣1️⃣ para medirnos al @RealOviedo.#RealOviedoLevanteUDpic.twitter.com/vuO7BjzaBF— Levante UD (@LevanteUD) October 4, 2025
12:55
Esta es la alineación con la que sale el Real Oviedo
⚔️ Nuestro 1️⃣1️⃣ para el partido de hoy ante el @LevanteUD ⚽️#RealOviedoLevanteUD#VamosOviedo 🔵⚪️#DíadePartidopic.twitter.com/ZXBC0Dg6Ys— Real Oviedo (@RealOviedo) October 4, 2025
Veljko Paunovic
4-4-2
Aarón Escandell
portero
Lucas Ahijado
defensa
Eric Bailly
defensa
David Mota Veiga Teixeira do Carmo
defensa
Rahim Alhassane
defensa
Haissem Hassan
centrocampista
Leander Dendoncker
centrocampista
Santiago Colombatto
centrocampista
Josip Brekalo
centrocampista
Alberto Reina
Delantero
Salomón Rondón
Delantero
Julián Calero
4-4-2
Mathew Ryan
portero
Jeremy Toljan
defensa
Adrián de la Fuente
defensa
Matías Moreno
defensa
Manu Sánchez
defensa
Carlos Álvarez
centrocampista
Kervin Arriaga
centrocampista
Unai Vencedor
centrocampista
Roger Brugué
centrocampista
Karl Edouard Blaise Etta Eyong
Delantero
Iván Romero
Delantero
0%
OVI
0%
LEV
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
