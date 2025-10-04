Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Alineaciones confirmadas: Real Oviedo-Levante UD

LaLiga EA Sports Jornada 8 S04/10 · Árbitro: José Luis Munuera Montero

Escudo Real Oviedo

Real Oviedo

14:00h.

Levante

Escudo Levante Unión Deportiva
[ALTERNATIVE TEXT]

OVI

[ALTERNATIVE TEXT]

LEV

Iván Romero, con el Levante. LUD

En directo, Real Oviedo-Levante UD

Sigue el minuto a minuto del partido del equipo granota en el Carlos Tartiere

Minuto a minuto

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Sábado, 4 de octubre 2025, 12:49

13:12

Paunovic apenas rota

Por parte del Real Oviedo, también pocas sorpresas. El central Eric Bailly es la única novedad destacada después de venir de competir el martes en Mestalla. Santi Cazorla finalmente entra en la convocatoria.

Enlace copiado

13:04

Sin sorpresas en el Levante UD

Julián Calero no da lugar a la sorpresa y consolida a Dela y Matías en el centro de la defensa, mientras que Kervin Arriaga y Unai Vencedor siguen como mediocentros titulares.

Enlace copiado

12:58

XI Levante UD

Y esta es la alineación del Levante UD en el Carlos Tartiere

Enlace copiado

12:55

XI Real Oviedo

Esta es la alineación con la que sale el Real Oviedo

Enlace copiado

Ver más

Alineación y estadísticas

Veljko Paunovic

4-4-2

Alineación

Aarón Escandell

portero

Lucas Ahijado

defensa

Eric Bailly

defensa

David Mota Veiga Teixeira do Carmo

defensa

Rahim Alhassane

defensa

Haissem Hassan

centrocampista

Leander Dendoncker

centrocampista

Santiago Colombatto

centrocampista

Josip Brekalo

centrocampista

Alberto Reina

Delantero

Salomón Rondón

Delantero

Julián Calero

4-4-2

Alineación

Mathew Ryan

portero

Jeremy Toljan

defensa

Adrián de la Fuente

defensa

Matías Moreno

defensa

Manu Sánchez

defensa

Carlos Álvarez

centrocampista

Kervin Arriaga

centrocampista

Unai Vencedor

centrocampista

Roger Brugué

centrocampista

Karl Edouard Blaise Etta Eyong

Delantero

Iván Romero

Delantero

Estadísticas

0%

LEV

OVI

0%

LEV

LEV

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

Publicidad

Publicidad

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias En directo, Real Oviedo-Levante UD

En directo, Real Oviedo-Levante UD