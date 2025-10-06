Danvila confía en renovar pronto a Carlos Álvarez

En una jornada en que los números y la preocupación institucional ocuparon las grandes portadas, José Danvila, habituado a mediar o aportar su granito de ... arena en distintas operaciones de cariz deportivo, quiso también pronunciarse sobre el futuro inmediato de Carlos Álvarez. Y este pasa por una renovación que va por buen camino y en la que se confía alcanzar un acuerdo bien pronto y que resultará satisfactorio para todas las partes implicadas.

«La renovación de Carlos Álvarez va por buen camino. Entre octubre y noviembre se cerrará porque él está encantado. Sabe de su situación en el club y la importancia que tiene y nosotros se la vamos a reconocer», expresó públicamente Danvila, que tampoco obvia que el poder seguir contando con el mediapunta andaluz ha sido otro punto a favor para que el Levante puede competir con más garantías en este año en que se regresó a la máxima categoría.

Porque la intención de la entidad levantinista es la de que su jugador franquicia siga vinculado por mucho más tiempo del que ahora tienen pactado. Por esta razón, a expensas de conocer posibles variables que se introduzcan en la fase final de las negociaciones, tal y como pudo conocer LAS PROVINCIAS se ha trasladado una propuesta que implicaría pactar un nuevo contrato hasta el año 2029, con una notable mejora salarial, en consonancia al caché y determinación que tiene dentro de los esquemas de Julián Calero.

Esta nueva propuesta por parte del Levante se trasladó una vez consumado el ascenso, ya a mediados del verano. El propio Héctor Rodas, al frente de la secretaría técnica, también lo admitió semanas atrás, en la comparecencia previa al partido contra el Girona, que minutos más tarde supuso el estreno goleador del futbolista en la categoría. «Carlos Álvarez para nosotros es un jugador vital, un emblema para el club y espero que en Primera lo siga demostrando. Hemos empezado a hablar para su renovación. Ha demostrado que está a gusto y es un orgullo para todos los granotas», expresó entonces Rodas.

Y es que, a diferencia de lo que sucediese a principios de 2025, momento en que desde el club se trasladó una primera propuesta a los agentes de Carlos Álvarez, entonces el jugador no se pronunció. Siempre mantuvo silencio y ni para bien ni para mal se decantó. Su único objetivo pasaba por estar plenamente centrado en el final de esa temporada en Segunda División y en este intento número dos para él desde su llegada a Orriols, culminar con el objetivo final del ascenso, como así terminó siendo. El destino tenía preparado que él fuera el artífice de transformar el golazo del minuto 96 en El Plantío, el que siempre será recordado por todos los granotas de por vida.

Ahora, después de una pretemporada inédito debido a una pubalgia, Carlos Álvarez no pasa tampoco desapercibido entre 'la cream de la cream' del fútbol nacional. Poco le ha costado asimilar qué es la Primera División, donde ya ha rubricado dos goles y ha dado una asistencia, siendo importante en el resurgir levantinista.