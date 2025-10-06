Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Una lengua de aire frío trae 5 días de lluvia a Valencia y Aemet activa un triple aviso con tormentas y granizo
Carlos Álvarez celebra un gol del Levante. ADOLFO BENETÓ

Danvila confía en renovar pronto a Carlos Álvarez

«Entre octubre y noviembre se cerrará», afirma el consejero delegado | El Levante tiene la intención de extender el vínculo del mediapunta hasta el año 2029, con una mejora contractual tras lograr el ascenso

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Lunes, 6 de octubre 2025, 17:43

Comenta

En una jornada en que los números y la preocupación institucional ocuparon las grandes portadas, José Danvila, habituado a mediar o aportar su granito de ... arena en distintas operaciones de cariz deportivo, quiso también pronunciarse sobre el futuro inmediato de Carlos Álvarez. Y este pasa por una renovación que va por buen camino y en la que se confía alcanzar un acuerdo bien pronto y que resultará satisfactorio para todas las partes implicadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Heridos graves dos menores, uno de ellos con un navajazo en el cuello, en un parque de Valencia
  2. 2 Incendio en la discoteca de la Cruz Cubierta
  3. 3

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  4. 4 La nueva ITV que tendrá Valencia en 2026: ubicación y mes de apertura
  5. 5 Herido muy grave al sufrir una descarga eléctrica cuando pescaba en una acequia de la Albufera
  6. 6 El pueblo medieval entre murallas a 40 minutos de Valencia para una escapada de otoño
  7. 7

    Sanidad aparca las operaciones de refuerzo contra la lista de espera tras no lograr reducir el número de pacientes
  8. 8 Muere la influencer Luanna Araújo junto a su marido y un amigo el día de su 29 cumpleaños
  9. 9 El PP pierde una alcaldía de la provincia que llevaba ostentando 34 años
  10. 10 Una lengua de aire frío trae 5 días de lluvia a Valencia y Aemet activa un triple aviso con tormentas y granizo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Danvila confía en renovar pronto a Carlos Álvarez

Danvila confía en renovar pronto a Carlos Álvarez