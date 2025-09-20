Héctor Rodas: «Carlos Álvarez es un emblema para el club y espero que en Primera lo siga demostrando»

En los minutos previos al inicio del encuentro frente al Girona, Héctor Rodas fue protagonista ante los micrófonos de DAZN. El secretario técnico del ... Levante quiso ensalzar a dos futbolistas destacados dentro del equipo, como son Carlos Álvarez y Etta Eyong.

Sobre el mediapunta, destacó la importancia de que siguiera en el Levante. «Carlos Álvarez para nosotros es un jugador vital, un emblema para el club y espero que en Primera lo siga demostrando». Además, admitió que las negociaciones para su continuidad ya estaban en marcha. «Hemos empezado a hablar para su renovación. Ha demostrado que está a gusto y es un orgullo para todos los granotas», aludió.

En lo que respecta al delantero camerunés, también mostró su satisfacción de contar con él. «Etta es un jugador que llevábamos siguiendo todo el año y le transmitimos nuestra confianza. Ha sido inteligente buscando paso ese intermedio y mayor protagonismo de minutos. Súper contento que esté con nosotros y él también. Al final el contexto de no cambiar mucho de zona lo ha pensado de cara a seguir progresando aquí», concluyó.