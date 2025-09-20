En directo, Girona FC - Levante UD

Secciones
Sábado, 20 de septiembre 2025, 13:23
13:41
Julián Calero, entrenador del Levante, en DAZN: «Sabiendo que el Girona es un equipo que intenta mantener el control del juego a través del balón tenemos que ser muy inteligentes, para no estar muy cerca de nuestra área, algo que nos ha sido difícil hasta ahora. El partido va a ser muy complicado, necesitamos ambos equipos más pronto que tarde lograr esa primera victoria que dé tranquilidad y quitarnos ese peso, y mentalmente dar un acelerón».
13:40
Julián Calero, entrenador del Levante, en DAZN: «Recuerdo perfectamente que Míchel vino en el mercado de invierno y él nos aportó aire fresco en aquel momento. Hemos tenido contacto después y nos hemos enfrentado como entrenadores después, es una historia bonita».
13:36
Míchel, el entrenador del Girona, en DAZN: «Es el mismo once del otro día. La sensación que tenemos es que tenemos que ir poco a poco construyéndonos. Queremos ser un equipo ofensivo y hay mucho por construir en el equipo, y quiero que haya un poco de estabilidad».
13:35
Míchel, el entrenador del Girona, en DAZN: «Julián Calero fue muy buena persona conmigo. Él era el mi segundo entrenador en mis inicios. Fue mi vuelta al Rayo Vallecano y le recuerdo con mucho cariño»
13:19
Julián Calero sorprende con su alineación, que tiene dos cambios respecto al último partido ante el Betis. Entra el debutante Unai Vencedor, directo al equipo titular, en detrimento de Jon Ander Olasagasti. En banda izquierda jugará Roger Brugué, que deja en el banquillo a Pablo Martínez.
13:18
ALINEACIÓN | Este es nuestro 1️⃣1️⃣ para enfrentarnos al @GironaFC.#GironaLevanteUDpic.twitter.com/s2uvPH5hpR— Levante UD (@LevanteUD) September 20, 2025
13:18
𝐎𝐍𝐙𝐄! ❤️🤍#GironaLevanteUDpic.twitter.com/HGoTSHL15f— Girona FC (@GironaFC) September 20, 2025
13:17
Ya tenemos las alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos.
13:17
¡Buenas tardes! Bienvenidos a esta retransmisión en directo del Girona FC - Levante UD, partido correspondiente a la quinta jornada de Liga, que se disputa en Montilivi a partir de las 14 horas.
Míchel Sánchez
4-5-1
Paulo Gazzaniga
portero
Arnau Martínez
defensa
Vitor de Oliveira Nunes dos Reis
defensa
Daley Blind
defensa
Álex Moreno
defensa
Yáser Asprilla
centrocampista
Iván Martín
centrocampista
Axel Witsel
centrocampista
Azzedine Ounahi
centrocampista
Joel Roca
centrocampista
Vladyslav Vanat
Delantero
Julián Calero
4-4-2
Mathew Ryan
portero
Jeremy Toljan
defensa
Unai Elgezabal
defensa
Matías Moreno
defensa
Manu Sánchez
defensa
Carlos Álvarez
centrocampista
Unai Vencedor
centrocampista
Oriol Rey
centrocampista
Roger Brugué
centrocampista
Karl Edouard Blaise Etta Eyong
Delantero
Iván Romero
Delantero
0%
GIR
0%
LEV
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
