LaLiga EA Sports Jornada 5 S20/09 · Árbitro: Alejandro Quintero González

Escudo Girona Fútbol Club

Girona

14:00h.

Levante

Escudo Levante Unión Deportiva
[ALTERNATIVE TEXT]

GIR

[ALTERNATIVE TEXT]

LEV

Unai Elgezabal, con el Levante. Iván Arlandis
Directo

En directo, Girona FC - Levante UD

Sigue el minuto a minuto del partido del equipo granota en Montilivi

Minuto a minuto

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Sábado, 20 de septiembre 2025, 13:23

13:41

Julián Calero, entrenador del Levante, en DAZN: «Sabiendo que el Girona es un equipo que intenta mantener el control del juego a través del balón tenemos que ser muy inteligentes, para no estar muy cerca de nuestra área, algo que nos ha sido difícil hasta ahora. El partido va a ser muy complicado, necesitamos ambos equipos más pronto que tarde lograr esa primera victoria que dé tranquilidad y quitarnos ese peso, y mentalmente dar un acelerón».

13:40

Julián Calero, entrenador del Levante, en DAZN: «Recuerdo perfectamente que Míchel vino en el mercado de invierno y él nos aportó aire fresco en aquel momento. Hemos tenido contacto después y nos hemos enfrentado como entrenadores después, es una historia bonita».

13:36

Míchel, el entrenador del Girona, en DAZN: «Es el mismo once del otro día. La sensación que tenemos es que tenemos que ir poco a poco construyéndonos. Queremos ser un equipo ofensivo y hay mucho por construir en el equipo, y quiero que haya un poco de estabilidad».

13:35

Míchel, el entrenador del Girona, en DAZN: «Julián Calero fue muy buena persona conmigo. Él era el mi segundo entrenador en mis inicios. Fue mi vuelta al Rayo Vallecano y le recuerdo con mucho cariño»

13:19

Julián Calero sorprende con su alineación, que tiene dos cambios respecto al último partido ante el Betis. Entra el debutante Unai Vencedor, directo al equipo titular, en detrimento de Jon Ander Olasagasti. En banda izquierda jugará Roger Brugué, que deja en el banquillo a Pablo Martínez.

13:18

13:18

13:17

Ya tenemos las alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos.

13:17

¡Hola!

¡Buenas tardes! Bienvenidos a esta retransmisión en directo del Girona FC - Levante UD, partido correspondiente a la quinta jornada de Liga, que se disputa en Montilivi a partir de las 14 horas.

Alineación y estadísticas

Míchel Sánchez

4-5-1

Alineación

Paulo Gazzaniga

portero

Arnau Martínez

defensa

Vitor de Oliveira Nunes dos Reis

defensa

Daley Blind

defensa

Álex Moreno

defensa

Yáser Asprilla

centrocampista

Iván Martín

centrocampista

Axel Witsel

centrocampista

Azzedine Ounahi

centrocampista

Joel Roca

centrocampista

Vladyslav Vanat

Delantero

Julián Calero

4-4-2

Alineación

Mathew Ryan

portero

Jeremy Toljan

defensa

Unai Elgezabal

defensa

Matías Moreno

defensa

Manu Sánchez

defensa

Carlos Álvarez

centrocampista

Unai Vencedor

centrocampista

Oriol Rey

centrocampista

Roger Brugué

centrocampista

Karl Edouard Blaise Etta Eyong

Delantero

Iván Romero

Delantero

