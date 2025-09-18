Dos años más para Carlos Álvarez con el Levante

El presente deportivo del Levante UD va ligado al de su nueva travesía por la Primera División. Esta se pretende que sea duradera, al ... menos tanto como la anterior. Después del éxito en forma de ascenso generado por el colectivo, se fueron varias piezas angulares del equipo, como Kochorashvili y Andrés García. Tampoco continuaron los capitanes Iborra, pese a mantenerse como asistente de Calero, y Andrés Fernández. Pero el decano valenciano sí supo convencer y retener a su jugador más preciado. Ese no es otro que Carlos Álvarez. Ahora, pese a que su marcha no peligra a corto plazo, al menos en una salida a coste cero, desde el club se pretende blindar el contrato del mediapunta, con una mejora económica y extensión contractual, que como mínimo garantice su continuidad una temporada más de la que ya ostenta, si bien el deseo desde el área deportiva es que esta renovación se materialice hasta 2029.

En el segundo ecuador de la pasada campaña, el Levante ya trasladó una primera propuesta de renovación a Carlos Álvarez. En Orriols se quedaron escuchando los prolongados tonos de llamada, pero sin una voz al otro lado del auricular que contestase firmemente a tal oferta. Si bien el sevillano está feliz, cómodo y sabe que se le considera actualmente como la franquicia del equipo, en un término que enfatizó Héctor Rodas, entonces no estimó necesario abordar tal negociación.

Pese a todo, después de los recientes acontecimientos del verano con un mercado de fichajes que en su tramo final ha hecho peligrar su estancia, el Levante vuelve a la carga para que Carlos Álvarez dé un 'sí' como respuesta y acepte esa renovación con tal de seguir deleitando en el Ciutat de Valencia. Sus primeras semanas en la élite, una vez recuperado de los problemas por una pubalgia aguda que ha ido arrastrando durante los meses finales del pasado campeonato liguero y durante toda la pretemporada, no ha sido impedimento para que el menudo y talentoso futbolista comience a sacar relucir toda su magia también ante los mejores equipos del panorama nacional. Sin ir más lejos, este pasado domingo ya regaló la primera asistencia de 2025-26, con el gol materializado por Iván Romero contra el Real Betis.

Semana a semana, tras su pista andan numerosos ojeadores. No obstante, quien hizo un claro ademán de sus intenciones fue el Benfica. Al Levante se le planteó el dilema moral, económico y deportivo de desprenderse en las últimas fechas del mercado de uno de sus futbolistas capaces de marcar las diferencias y resolver por sí mismo el desenlace de un partido. El conjunto luso se plantó en 18 millones de euros, entre fijos y variables. También presentó la posibilidad de que siguiera en el club granota al menos hasta el periodo invernal, en una última tentativa a mediodía, que tampoco convenció a Pepe Danvila.