Carlos Álvarez se lleva las manos a la cabeza tras una ocasión fallada. AFP

Dos años más para Carlos Álvarez con el Levante

El club ha retomado las conversaciones para la renovación de su jugador franquicia | El mediapunta termina vinculación en 2027, pero en Orriols se le quiere blindar hasta 2029 tras las negociaciones de este verano con el Benfica

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Jueves, 18 de septiembre 2025, 16:20

El presente deportivo del Levante UD va ligado al de su nueva travesía por la Primera División. Esta se pretende que sea duradera, al ... menos tanto como la anterior. Después del éxito en forma de ascenso generado por el colectivo, se fueron varias piezas angulares del equipo, como Kochorashvili y Andrés García. Tampoco continuaron los capitanes Iborra, pese a mantenerse como asistente de Calero, y Andrés Fernández. Pero el decano valenciano sí supo convencer y retener a su jugador más preciado. Ese no es otro que Carlos Álvarez. Ahora, pese a que su marcha no peligra a corto plazo, al menos en una salida a coste cero, desde el club se pretende blindar el contrato del mediapunta, con una mejora económica y extensión contractual, que como mínimo garantice su continuidad una temporada más de la que ya ostenta, si bien el deseo desde el área deportiva es que esta renovación se materialice hasta 2029.

